PNV, PSE y PP aprueban una moción para que el Ayuntamiento de Donostia multe a las personas que colocan pancartas de ETA

Las pasadas fiestas de Aste Nagusia de Donostia volvieron a levantar las críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo y del PP. La zona ... del muelle, donde se colocan las txosnas y el recinto festivo de 'Donostiako piratak', lució otro año más una amalgama de pancartas reivindicativas, la mayoría relacionadas con la izquierda abertzale. Algunas de ellas en recuerdo de los presos de ETA. Ante esta situación, la formación popular ha presentado este jueves una moción en el pleno municipal y ha logrado el respaldo del PNV y del PSE para instar al ayuntamiento de San Sebastián a «identificar y sancionar a las personas o asociaciones responsables de la colocación de esos carteles».

Los votos de jeltzales y socialistas han propiciado además que se hayan aprobado otros dos puntos de esa misma moción. En el primero instan al Gobierno local a «impedir la colocación de carteles que hagan apología del terrorismo, exijan beneficios penitenciarios a presos de ETA o denigren a las víctimas del terrorismo». Ya en el segundo punto piden «retirar todas las pancartas y carteles con contenido político, que hagan apología del terrorismo, exijan beneficios penitenciaros para los presos vinculados a la banda terrorista ETA, o denigren a las víctimas del terrorismo». Unas propuestas que han recibido el 'no' de EH Bildu y la abstención de Elkarrekin Podemos.

El Partido Popular también ha incluído otras dos proposiciones, que han recibido los votos negativos del PNV, PSE y EH Bildu y que no han prosperado, en los que han instado al «equipo de Gobierno a inspeccionar, con la regularidad que se considere necesaria, todos los locales municipales en los que se considere que puedan almacenarse dichas pancartas». También han pedido, sin éxito, que el ayuntamiento multe «a todas las asociaciones y partidos políticos que cuelguen carteles y pancartas en el espacio público».

El PP ya denunció en agosto, en plenas fiestas, la aparición de dos lonas en la fachada del colegio público Orixe de Donostia en la que se pide la amnistía de los presos de ETA. «Presoak kalera aministia osoa», se podía leer en una, mientras que en la otra se publicita una manifestación.