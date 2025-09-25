Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos lonas aparecieron en agosto colgadas en el colegio Orixe de Donostia.

PNV, PSE y PP aprueban una moción para que el Ayuntamiento de Donostia multe a las personas que colocan pancartas de ETA

También acuerdan instar al Gobierno local «impedir la colocación de carteles que hagan apología del terrorismo, exijan beneficios penitenciarios a presos de ETA o denigren a las víctimas del terrorismo»

A. B.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:56

Las pasadas fiestas de Aste Nagusia de Donostia volvieron a levantar las críticas de las asociaciones de víctimas del terrorismo y del PP. La zona ... del muelle, donde se colocan las txosnas y el recinto festivo de 'Donostiako piratak', lució otro año más una amalgama de pancartas reivindicativas, la mayoría relacionadas con la izquierda abertzale. Algunas de ellas en recuerdo de los presos de ETA. Ante esta situación, la formación popular ha presentado este jueves una moción en el pleno municipal y ha logrado el respaldo del PNV y del PSE para instar al ayuntamiento de San Sebastián a «identificar y sancionar a las personas o asociaciones responsables de la colocación de esos carteles».

