Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero, en rueda de prensa en el Cognreso. EFE

Sumar y Podemos afean a Sánchez su «foto sonriente» con Trump en Egipto

Los de Yolanda Díaz piden «no bajar la guardia» y creen que «no basta» con la isntantánea para resolver el conflicto en Palestina

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:46

Comenta

El principio de acuerdo para la paz en Gaza que este lunes auspició Egipto bajo el patrocinio del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en ... alerta a Sumar y a Vox. Los de Yolanda Díaz exigen que «no se baje la guardia» y se mantenga la petición de detención de Benjamín Netanyahu de la Corte Penal Internacional por genocidio. Por ello, afean a Pedro Sánchez que «el papel de España no debe limitarse a hacerse fotos sonrientes con Trump», como ha señalado la portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, en rueda de prensa en el Congreso en referencia a la presencia del líder español durante el encuentro en Sharm el-Sheij.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  3. 3 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  4. 4

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  5. 5 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  8. 8

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  9. 9 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sumar y Podemos afean a Sánchez su «foto sonriente» con Trump en Egipto

Sumar y Podemos afean a Sánchez su «foto sonriente» con Trump en Egipto