El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez

El cara a cara se produce tras las últimas declaraciones del presidente de EE UU sugiriendo que «quizás habría que expulsar a España de la OTAN»

Iñaki Juez

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:48

Un inevitable cara a cara. La cumbre de Egipto para refrendar el acuerdo de paz de Gaza tuvo una 'cara B' protagonizada por Donald Trump, ... en la que es su jornada triunfal tras su labor de intermediación entre Israel y Hamás, y Pedro Sánchez, uno de los treinta líderes internacionales invitados a la ceremonia. El encuentro entre ambos estaba cargado de morbo tras las polémicas declaraciones del jueves en el que el presidente de EE UU sugería que «quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN» ante su supuesta falta de compromiso con el gasto en defensa de la Alianza Atlántica. ¿Cómo reaccionaría el mandatario estadounidense al ver al presidente del Gobierno?, ¿hablaría con él?, ¿evitaría mirarle a los ojos?, ¿rehusaría a darle la mano?

