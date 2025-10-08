Sánchez reitera al PNV la «mano tendida» del Gobierno para seguir «fortaleciendo el autogobierno vasco»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha refrenedado este miércoles a preguntas del PNV la disposición del Ejecutivo a mantener el diálogo con el Gobierno ... Vasco para avanzar en el «fortalecimiento del autogobierno en materia sanitaria y en otras materias», un día después de que el lehendakari Imanol Pradales le reclamara «cumplir con los compromisos adoptados» para avanzar con la negociación de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika.

«Yo quiero reiterarle nuestra mano tendida, la voluntad de diálogo, que creo que hemos demostrado siempre por parte del Gobierno de España al fortalecimiento del autogobierno vasco en sanidad, pero también en otras muchas materias como usted conoce bien», ha afirmado a una pregunta de la portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, quien le ha pedido respuesta a las propuestas que les han trasladado desde el Gobierno Vasco en materia de Sanidad.

A la pregunta de la diputada, Sánchez ha recordado que su Gobierno ha aumentado la inversión pública en sanidad un 45 por ciento, demostrando que es una «prioridad», «y que el diálogo con las comunidades autónomas es un compromiso». No obstante, ha admitido que «queda mucho por hacer» y desde el Ejecutivo se «seguirá trabajando para encontrar soluciones a los retos».

La pregunta de Vaquero en el pleno de control viene precedida de las críticas del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, al Ministerio de Sanidad. Martínez denunció «la falta de diálogo efectivo» con Madrid después de que la ministra Mónica García no haya atendido «ninguna» de las propuestas que se han trasladado desde Vitoria para dar solución a los problemas que atraviesa la sanidad pública, especialmente la falta de médicos. Martínez recordó que su Departamento ha propuesto al Ministerio aumentar las unidades docentes, el número de orientaciones MIR o retrasar la edad de jubilación.

Pero la gota que ha colmado el vaso es el cupo para pagar la asistencia sanitaria a los vascos cuando estos se encuentran en otros territorios. Por ello, el consejero anunció que no acudirá al Consejo Interterritorial de Salud, el foro de gestión sanitaria al que asisten todas las comunidades, mientras haya «una actitud arbitraria» hacia Euskadi. Esta decisión la comunicó el pasado 1 de octubre por carta a la ministra de Sanidad, Mónica García.

En su intervención, Vaquero ha recordado que un total de 312 millones de euros que aporta todo el Estado Euskadi soporta 169 millones, lo que equivale a que un 5% de la población asuma el 60% de la factura total. Por ello, ha solicitado modificar esta situación desde Euskadi, a lo que el Ministerio no ha respondido.

También ha censurado el «rechazo» del Ministerio a valorar el conocimiento del euskera en la convocatoria MIR. «Necesitamos formar médicos bilingües que ejerzan en euskera. La petición se ha formulado en reuniones y, por escrito, ya ha sido contestada con una negativa difícil de entender», ha señalado.