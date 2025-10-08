Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez responde a la portavoz jeltzale Maribel Vaquero en el pleno de control del Congreso este miércoles. EP

Sánchez reitera al PNV la «mano tendida» del Gobierno para seguir «fortaleciendo el autogobierno vasco»

El presidente del Ejecutivo central añade que afrontará «con diálogo» las demandas del Gobierno Vasco en materia de Sanidad y que han provocado que Euskadi no esté presente en el Consejo Interterritorial de Salud

A. Algaba

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:30

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha refrenedado este miércoles a preguntas del PNV la disposición del Ejecutivo a mantener el diálogo con el Gobierno ... Vasco para avanzar en el «fortalecimiento del autogobierno en materia sanitaria y en otras materias», un día después de que el lehendakari Imanol Pradales le reclamara «cumplir con los compromisos adoptados» para avanzar con la negociación de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  8. 8

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta
  9. 9 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  10. 10 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez reitera al PNV la «mano tendida» del Gobierno para seguir «fortaleciendo el autogobierno vasco»

Sánchez reitera al PNV la «mano tendida» del Gobierno para seguir «fortaleciendo el autogobierno vasco»