El lehendakari Imanol Pradales este miércoles en Madrid. EFE

Pradales avisa al Gobierno central de que Euskadi «no va a aceptar competencias vacías»

El lehendakari pide de nuevo que «no caigamos en el señalamiento a empresas en Euskadi» que trabajan con Israel porque es «entrar en terreno pantanoso»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:27

Comenta

El lehendakari Imanol Pradales ha viajado este miércoles hasta Madrid, donde esta tarde la consejera Maria Ubarretxena se reunirá con el ministro Ángel Víctor Torres ... para avanzar con el traspaso de los traspasos pendientes. En el Foro Nueva Economía, el lehendakari ha vuelto a avisar al Gobierno central de que Euskadi «no va a aceptar competencias vacías» y ha instado a Sánchez a completar el Estatuto de Gernika. En esa línea, ha asegurado que está dispuesto a dar estabilidad al Estado pero «no a cualquier precio».

