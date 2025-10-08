Pradales avisa al Gobierno central de que Euskadi «no va a aceptar competencias vacías»

El lehendakari Imanol Pradales ha viajado este miércoles hasta Madrid, donde esta tarde la consejera Maria Ubarretxena se reunirá con el ministro Ángel Víctor Torres ... para avanzar con el traspaso de los traspasos pendientes. En el Foro Nueva Economía, el lehendakari ha vuelto a avisar al Gobierno central de que Euskadi «no va a aceptar competencias vacías» y ha instado a Sánchez a completar el Estatuto de Gernika. En esa línea, ha asegurado que está dispuesto a dar estabilidad al Estado pero «no a cualquier precio».

El acuerdo sellado entre PNV y PSE fija el final de 2025 como fecha límite para completar el Estatuto de Gernika y el lehendakari ha vuelto a recordar que «el tiempo apremia y el pacto obliga». Para acelerar este proceso, ha señalado que este miércoles «hemos presentado al Gobierno Español la documentación correspondiente a todas las competencias que todavía no se han transferido» y que este viernes se celebrará una nueva reunión bilateral. Pradales ha apuntado que esas competencias «le pertenecen a Euskadi desde hace 46 años» y que enero será momento de realizar «una evaluación que analice el grado de cumplimiento de la palabra dada y que mire al futuro».

Ha admitido que existen «dificultades por la complejidad de algunas de las materias» pendientes de transferir. Entre ellas, según ha explicado, las que guardan relación con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, infraestructuras de interés general (puertos y aeropuertos) y otras relacionadas con la banca. En las últimas semanas el Ejecutivo vasco y central negocian sobre la posibilidad de que Euskadi tenga «la mayor cota de decisión posible» en los aeropuertos de Hondarribia, Loiu y Foronda, aunque las reticencias en Madrid han frenado las aspiraciones del gabinete de Pradales.

El lehendakari ha recordado que el pacto de Gobierno entre PNV y PSE en Euskadi «recoge también el compromiso de impulsar un nuevo Pacto estatutario para el futuro de Euskadi». Y ha destacado que hacen falta «nuevas capacidades para afrontar los retos sobre la base de nuestros derechos históricos y el respeto a la voluntad del pueblo vasco». Entre esos retos ha señalado el cambio demográfico y el fenómeno migratorio.

En el marco de la relación bilateral que el lehendakari mantendrá con Sánchez, Pradales ha vuelto a hacer «hincapié en la conexión norte y sur de la 'Y' Vasca, que acumula retrasos injustificables e inaceptables. Su futuro debe ser despejado con la máxima celeridad». También ha destacado la importancia del impulso a la Macrorregión Atlántica o la propuesta conjunta con Canarias para dar una respuesta al fenómeno migratorio. Además, el lehendakari ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya respondido a la batería de medidas propuestas para suplir la falta de médicos profesionales. También ha puesto el foco en el reconocimiento del euskera en la Unión Europea.

CAF

La ONU incluyó a CAF entre las empresas que se benefician de la masacre en Palestina y le lehendakari ha vuelto a ser preguntado por la firma beasaindarra con la construcción del tren ligero de Jerusalém. «He reclamado es primero que se conozca en su contexto toda esta cuestión y también que no caigamos en el señalamiento a empresas en Euskadi o en el conjunto del Estado porque me parece que eso es entrar en un terreno muy pantanoso», ha reiterado.

Pradales ha asegurado que CAF «ha seguido en todo momento las obligaciones que derivan de la legislación internacional en materia de derechos humanos». Y ha resaltado que «la propia empresa ha dado cuenta de todos los pasos desde el punto de vista legal y de reflexión ética que ha realizado».

El lehendakari cree que «supongo que serán miles las empresas que colaboran con Israel y no podemos empezar a señalar a las empresas». Lo que sí cree que hace falta es «una reflexión sobre las relaciones con Israel, pero obviamente ligadas a las cuestiones que afectan a lo militar, a la defensa y al armamento».

Centralización en Madrid

Pradales, que se ha visto envuelto en las últimas semanas en un cruce de declaraciones y reproches con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que «el diseño del Estado de las Autonomías de la Constitución de 1978 no ha resuelto el nudo gordiano, secular diría, de la convivencia de realidades nacionales, culturales y lingüísticas distintas» y que «desde finales del siglo pasado se ha creado una suerte de 'ciudad-estado' que avanza de manera inexorable hacia la centralización de todos los poderes institucionales, políticos y económicos en torno a Madrid».

«El desequilibrio es flagrante», ha criticado Pradales. Y cree que «no es fruto de la casualidad; es la consecuencia de unas decisiones políticas sostenidas en el tiempo». Además, ha dado un dato para reforzar esa idea: «hoy Madrid acapara el 67% de la inversión extranjera». Asimismo, ha argumentado que «profundizar en esta tendencia solo traerá nuevas tensiones territoriales que dejarán cada día más al descubierto las costuras y holguras de un traje autonómico desmembrado por los acontecimientos».