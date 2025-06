Pradales carga contra la «intolerable falta de respeto» de Ayuso hacia el euskera

La respuesta de Imanol Pradales al plante de Isabel Díaz Ayuso no se ha hecho esperar: «Es intolerable la falta de respeto mostrada hacia el ... euskera», resaltan fuentes de Lehendakaritza después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya abandonado durante unos minutos la Conferencia de Presidentes que se celebra en Barcelona después de que el lehendakari tomase la palabra en euskera durante su intervención.

Durante los días previos a esta cumbre de líderes autonómicos ya se intuía que la reunión en el Palacio de Pedralbes no iba a ser un remanso de paz. Más bien, todo lo contrario. Y el momentáneo abandono de Ayuso durante el encuentro -ha salido de la sala en señal de protesta por el uso de las lenguas cooficiales y después ha regresado- no ha hecho si no acrecentar la tensión.

Tras este episodio protagonizado por la baronesa del PP, desde Lehendakaritza han querido expresar su «profundo malestar», apuntan, por la actitud de algunos presidentes autonómicos durante la intervención de Pradales en la Conferencia de Presidentes. Y ya no solamente por la «intolerable falta de respeto mostrada hacia el euskera, los miles de euskaldunes, el lehendakari y el pueblo vasco» que ha demostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid al abandonar la sala cuando el jefe del Gobierno Vasco ha comenzado su intervención en euskera, si no también porque otros líderes autonómicos -en alusión al PP, aunque desde Lehendakaritza no han querido señalar unas siglas en concreto- optaran por «no utilizar» el sistema de traducción habilitado para garantizar la comprensión mutua entre los representantes institucionales presentes.

«La intervención del lehendakari dentro del marco habilitado por la organización de la propia Conferencia, que ha permitido expresarse también en catalán, gallego y castellano, constituye un avance democrático y un ejercicio de respeto a la pluralidad lingüística del Estado», defienden desde Lehendakaritza. Es la primera vez que el Gobierno central ha permitido emplear las lenguas cooficiales en este foro, de la misma manera que se hace en el Congreso y el Senado desde el inicio de esta legislatura, lo que ha despertado reticencias entre los populares. De hecho, Ayuso ya amenazó ayer con levantarse de la silla y, finalmente, ha cumplido su advertencia. Lo que ha provocado gran malestar en el Gobierno Vasco.

Las mismas fuentes sostienen por ello que «respetar las lenguas oficiales no es un gesto menor: es una cuestión de derechos de igualdad lingüística, respeto institucional, cultural y democrático». «El euskera es lengua oficial y patrimonio de toda Europa», defienden.

El PNV, contra el PP

Esta no ha sido, sin embargo, la única reacción que ha suscitado la actitud de la presidenta madrileña. A través de las redes sociales, el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban, ha lamentado que «quien se escandaliza por el empleo del euskera o el catalán tiene un serio problema y demuestra que carece de argumentos profundos para hacer política». «Ondo, lehendakari!», le ha felicitado a Pradales el líder del PNV, que recientemente ha protagonizado también un duro choque con el PP, a quien los nacionalistas vascos acusan de haber estado presionando para que la Unión Europea aplazase la decisión de que el euskera, el catalán y el gallego sean oficiales en la Eurocámara. Lo que ha provocado una guerra entre ambas formaciones.