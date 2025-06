Ayuso regresa a la Conferencia de Presidentes tras abandonarla al hablar Pradales en euskera

La Conferencia de Presidentes ha regresado a la normalidad después de que Isabel Díaz Ayuso abandonara durante varios minutos la reunión como protesta por el ... uso de lenguas cooficiales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ya había amenazado con protagonizar ese movimiento, se ha marchado en el momento en que el lehendakari, Imanol Pradales, ha tomado la palabra en euskera y se ha reincorporado en el turno de Alfonso Rueda, que si bien ha saludado en gallego luego se ha pasado al castellano.

El abandono momentáneo de Ayuso, quien no había llegado a intervenir aún porque se habla en el orden de aprobación de los estatutos, ha supuesto el cumplimiento de su amenaza ante la iniciativa del Gobierno. Como organizadora de la cumbre, y de la misma forma que se hace en el Congreso y el Senado desde el inicio de esta legislatura, Moncloa había autorizado el uso del euskera, el catalán y el gallego en la reunión. Para ello se ha contratado un servicio de traducción simultánea y cada participante contaba con un pinganillo.

Ayuso ya dejó claro la víspera que ella no pasaría por el aro. «Que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me salgo o por el camino ya veré que hago con esos pinganillos, pero ya le digo que no me los pienso poner», aseguró en el pleno de la Asamblea de Madrid. Censuró, además, que Pradales o también el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, anfitrión de la cita, no defiendan «el español en todos los rincones» y, en su lugar, utilicen sus lenguas para «hacer provincianismo».

Tras lanzar su amenaza, este viernes el día no ha empezado bien para la presidenta madrileña. Fuentes del equipo de Pradales adelantaban a primera hora a este medio que el lehendakari se expresaría en euskera. Y también su homólogo en Cataluña avanzaba en una entrevista radiofónica que utilizaría «con total naturalidad» el catalán. Así lo ha hecho incluso en la declaración institucional ante los medios, en la que también Pedro Sánchez ha reivindicado la medida: «Es la prueba de un proyecto de país que integra, que no excluye, que reconoce como activo lo que es la diversidad territorial».

Ya en la sala de reuniones del Palacio de Pedralbes, el encuentro a puerta cerrada ha comenzado con la intervención inicial de Sánchez, que después ha dado paso a Illa en su calidad de anfitrión. El president de la Generalitat ha hablado en catalán, pero Ayuso no se ha levantado. Como el orden lo marca la fecha de aprobación de cada estatuto de autonomía, Pradales debía ser después el primero en hablar, pero se ha permitido al canario Fernando Clavijo que se adelantara porque luego debe viajar con los Reyes.

Después, ya sí, el lehendakari ha tomado la palabra. Primero ha lanzado unas primeras palabras en catalán como gesto hacia el anfitrión e inmediatamente después ha comenzado su intervención en euskera, tal y como estaba previsto. En ese momento, Ayuso ha optado por levantarse y abandonar la sala. El resto de presidentes autonómicos sí han permanecido sentados y varios de ellos, incluso del PP, han hecho uso del pinganillo para poder entender las palabras de Pradales. Tras tomarse un café en el hall mientras tanto, la presidenta madrileña se ha vuelto a incorporar en el turno del gallego Rueda.

Se trata del segundo incidente protagonizado por la dirigente del PP en la cita de Barcelona, ya que minutos antes había tenido un serio encontronazo con la ministra de Sanidad, Mónica García, antaño rival directa en la política madrileña. En el momento en que la responsable sanitaria del Gobierno se ha acercado para saludarla, Ayuso le ha espetado: «¿Vas a saludar a una asesina?». García ha reaccionado con un «¿perdona?» y ambas han empezado a discutir hasta que el servicio de protocolo ha intervenido para separarlas.