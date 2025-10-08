Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, durante su intervención este miércoles en Madrid. EFE

El lehendakari apela a «blindar la estabilidad» del Gobierno Vasco en plena riña PNV-PSE: «Lo relevante es lo que nos une»

El lehendakari advierte de que existen «intereses políticos de terceros» que buscan debilitar la alianza entre jeltzales y socialistas

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:53

Las aguas bajan revueltas entre el PNV y el PSE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas. Por eso el lehendakari, Imanol Pradales, ha ... tratado este miércoles de templar los ánimos y rebajar el clima de confrontación que han protagonizado públicamente varios dirigentes de peso de ambos partidos, en un claro intento de reconducir la situación y evitar que descarrile la coalición. «El Gobierno Vasco funciona bien», ha dicho tajante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

