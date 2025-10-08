El lehendakari apela a «blindar la estabilidad» del Gobierno Vasco en plena riña PNV-PSE: «Lo relevante es lo que nos une»

Las aguas bajan revueltas entre el PNV y el PSE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas. Por eso el lehendakari, Imanol Pradales, ha ... tratado este miércoles de templar los ánimos y rebajar el clima de confrontación que han protagonizado públicamente varios dirigentes de peso de ambos partidos, en un claro intento de reconducir la situación y evitar que descarrile la coalición. «El Gobierno Vasco funciona bien», ha dicho tajante.

En pleno cruce de reproches entre jeltzales y socialistas, el jefe del Gobierno Vasco, durante su intervención en el acto organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, ha apelado a «blindar la estabilidad» institucional en Euskadi. Pradales ha reconocido que el PNV y el PSE son «partidos diferentes» pero que «lo relevante es el acuerdo que tenemos en aquello que nos une, que es muy superior a aquello que nos separa». «Tenemos que blindar esos compromisos que nos unen y la estabilidad que le aportamos a Euskadi; ese es el bien superior que tenemos que proteger», ha insistido el lehendakari, que se ha comprometido a seguir favoreciendo esos consensos.

En este sentido, el lehendakari ha apuntado que existe un programa de Gobierno firmado entre ambos partidos que incluye «mil iniciativas y compromisos» y con «prioridades claras en el ámbito de la salud, la vivienda y la industrialización». Por ello, ha asegurado que su gobierno está «centrado» en eso, en las 'cosas del comer'. «Tenemos que cuidar ese valor intangible de la estabilidad», ha reiterado Pradales, que ha subrayado la necesidad de poner el foco en «dar respuestas a las demandas que tiene la sociedad vasca». «No nos tenemos que despistar», ha avisado.

En todo caso, Pradales ha reconocido que es «obvio que hay intereses políticos de terceros que no comparten la política de alianzas» que hay en Euskadi, en una clara alusión velada a EH Bildu, y que «van a intentar, siempre que puedan, debilitar esa política de alianzas». De ahí que haya abogado por «blindar la estabilidad» entre el PNV y el PSE. «Es muchísimo más lo que hoy nos une que las posiciones que cada uno de los partidos que conformamos la coalición de gobierno podamos tener en determinadas materias, incluso se puede acordar y pactar el disenso en algunas materias y no pasa nada», ha justificado el jefe del Gobierno Vasco, que ha defendido igualmente «mantener la estabilidad como un factor también de competitividad y de bienestar para Euskadi».

La réplica de Goia a Andueza

Las palabras de Pradales llegan en plena tormenta política entre jeltzales y socialistas, aunque la tensión entre ambas formaciones sigue sin dar tregua. Este mismo miércoles se ha sumado un nuevo capítulo a este enfrentamiento dialéctico. Y la réplica de Eneko Goia a Eneko Andueza no se ha hecho esperar.

El alcalde de Donostia ha asegurado que no desea «alimentar la espiral de palabras gruesas» con el secretario general del PSE. No obstante, ha advertido de que sus críticas -el dirigente socialista aseguró ayer que Goia «no puede tapar su mala gestión con insultos» tras llamarle «charlatán»- también «ofenden» al PSE, socios de Gobierno en el Ayuntamiento de San Sebastián. «El PSE es corresponsable de lo bueno y lo malo» que se haya hecho, ha espetado el regidor donostiarra, en un nuevo intercambio de reproches. Aunque no ha sido el único.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha considerado que «los deberes» que «a veces» pone al Ejecutivo autonómico el líder del PSE crean «una situación más incomoda» para los consejeros socialistas que para los del PNV. Se ha referido así a las palabras de Andueza que han desatado toda la controversia, cuando advirtió al PNV que la coalición de Gobierno «estará en riesgo» si los jeltzales «siguen buscando acuerdos identitarios con EH Bildu». Lo que llevó al presidente del EBB, Aitor Esteban, a elevar el tono y criticar que «el único que genera desconfianza es Andueza».