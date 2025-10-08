Pradales emplaza a Feijóo a elegir entre el «entzun» del lehendakari o el 'pim, pam, pum' de Ayuso

El lehendakari, Imanol Pradales, cree que «el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tiene que elegir entre la moderación y la escucha, el 'entzun', o ... el 'pim, pam, pum'» de Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha asegurado el jefe del Gobierno Vasco este miércoles en el Foro Nueva Economía celebrado en Madrid. «Cuanto más se aleja de la moderación, más se aleja de Moncloa», ha asegurado con rotundidad.

Pradales ha afirmado que ve al PP «muy nervioso y mirando permanentemente a la extrema derecha». Y ha vuelto a hacer referencia a las palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tergiversó el «Ayuso entzun, Euskadi euskaldun» del lehendakari en el Aberri Eguna por un «Ayuso entzun, pim pam pum» que fue criticado por todos los partidos vascos -salvo el PP- por «banalizar la violencia» de ETA.

«La ansiedad, el nerviosismo y la crispación son malas consejeras en política», ha advertido Pradales, que ha señalado que el «Estado español necesita una estabilidad que no estamos viendo». «Hace falta un partido de centro derecha democrático, moderado y responsable que juegue a la estabilidad», ha dicho, «porque los retos y los desafíos que tiene el Estado son gigantescos en un momento tan complejo».

Preguntado sobre la posibilidad de un adelanto electoral, el lehendakari ha señalado que «no ve incentivos» para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas.