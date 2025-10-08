Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari Imanol Pradales y el presidente del PNV, Aitor Esteban. EP

Pradales emplaza a Feijóo a elegir entre el «entzun» del lehendakari o el 'pim, pam, pum' de Ayuso

El jefe del Gobierno Vasco avisa al PP de que «cuanto más se aleja de la moderación, más se aleja de la Moncloa»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:14

Comenta

El lehendakari, Imanol Pradales, cree que «el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tiene que elegir entre la moderación y la escucha, el 'entzun', o ... el 'pim, pam, pum'» de Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha asegurado el jefe del Gobierno Vasco este miércoles en el Foro Nueva Economía celebrado en Madrid. «Cuanto más se aleja de la moderación, más se aleja de Moncloa», ha asegurado con rotundidad.

