Esteban eleva el tono contra Andueza: «El único que genera tensión y desconfianza es él»

No es la primera vez que el PNV y el PSE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas, se enzarzan públicamente y protagonizan un ... enfrentamiento dialéctico que denota ciertas discrepancias entre jeltzales y socialistas. Ya lo hicieron el pasado mes de mayo a cuenta de las declaraciones que realizó el lehendakari sobre la inmigración. Pero este este martes ha subido un par de grados más la temperatura entre ambos partidos, con un nuevo cruce de reproches que, en esta ocasión, ha lanzado el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban.

El líder del partido jeltzale no ha dudado en asegurar que «el único que genera tensión, fricción y desconfianza innecesariamente, con declaraciones absolutamente fuera de lugar, es Eneko Andueza». Un dardo verbal directo al líder del PSE que ha incendiado aún más los ánimos.

El origen de la controversia llega después de que el aún alcalde de Donostia, Eneko Goia, tildase directamente de «charlatán» al líder del PSE, Eneko Andueza, después de que este advirtiera al PNV que la coalición de Gobierno «estará en riesgo» si los jeltzales «siguen buscando acuerdos identitarios con EH Bildu», como en el nuevo estatus o el euskera. Los socialistas vascos no han apoyado blindar el euskera en las OPE y recientemente han votado en contra de una iniciativa del PNV en el Parlamento Vasco, que salió adelante con el apoyo de la coalición soberanista.

El apelativo empleado por Goia ha llevado también a la portavoz del PSE en Donostia, Ane Oyarbide, a replicar al regidor de San Sebastián que «la política no son ni insultos ni faltas de respeto» y que los socialistas «no somos bocazas». Y este mismo martes también se ha sumado a este 'toma y daca' el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que ha considerado que «a veces se podría pensar que (Andueza) es un líder de la oposición» en vez de socio de Gobierno.

«Estamos asistiendo últimamente a una serie de declaraciones por parte de Eneko Andueza que están absolutamente fuera de lugar y que ponen en cuestión el objetivo de estabilidad institucional», ha añadido Esteban, que ha asegurado que el dirigente socialista emplea un «tono retador» que, quizá «lo utiliza porque necesita así afirmar su autoridad dentro de sus correligionarios y en su propio partido».

Esteban, en todo caso, ha querido dejar claro que el Gobierno Vasco «está funcionando» y que «hay espacio» para el acuerdo en la reforma para blindar el euskera en las OPE, y ha mostrado su confianza en que las palabras de Andueza queden en «una anécdota».

«Equipo único»

Antes de que se produjeran las declaraciones de Esteban, el Gobierno Vasco ha tratado de neutralizar cualquier atisbo de tensión entre los socios de la coalición después del cruce de declaraciones que han protagonizado varios dirigentes de peso del PNV y del PSE, en las que se ha dejado en evidencia cierta tirantez. «Trabajamos como un equipo único», ha defendido la portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena.

En un primer momento, y preguntada por esta cuestión, Ubarretxena ha evitado pronunciarse al no querer valorar los pronunciamientos públicos de los partidos políticos. No obstante, ha querido dejar claro que en el Gobierno de coalición PNV-PSE «estamos muy tranquilos» y que existe «una atmósfera y un ambiente muy bueno» en el seno del Ejecutivo autonómico. «Tenemos un programa de Gobierno muy concreto que define cuáles son las políticas y las actividades que tiene que llevar este Gobierno adelante, y eso nos da muchísima tranquilidad porque nos movemos dentro de ese marco pactado», ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ubarretxena, en todo caso, ha opinado que «los partidos políticos son libres para hacer los pronunciamientos que estimen oportunos» pero que en el Gobierno entre jeltzales y socialistas «tenemos una muy buena atmósfera y trabajamos todos como un equipo único».