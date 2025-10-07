Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban y Eneko Andueza, en una imagen de archivo. EFE

Esteban eleva el tono contra Andueza: «El único que genera tensión y desconfianza es él»

El presidente del PNV considera que las declaraciones del líder del PSE están «absolutamente fuera de lugar» mientras el Gobierno Vasco trata de calmar las aguas revueltas al defender la «buena atmósfera» entre los socios del Ejecutivo

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 13:12

No es la primera vez que el PNV y el PSE, socios de gobierno en las principales instituciones vascas, se enzarzan públicamente y protagonizan un ... enfrentamiento dialéctico que denota ciertas discrepancias entre jeltzales y socialistas. Ya lo hicieron el pasado mes de mayo a cuenta de las declaraciones que realizó el lehendakari sobre la inmigración. Pero este este martes ha subido un par de grados más la temperatura entre ambos partidos, con un nuevo cruce de reproches que, en esta ocasión, ha lanzado el presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban.

