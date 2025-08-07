Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Isabel Gadea, en una imagen de archivo. PSRM

«El PP y Vox han convertido la Región de Murcia en un laboratorio de ultraderecha»

La portavoz del partido socilista en Murcia, Isabel Gadea, asegura que, tras los sucesos en Torre Pacheco, «lejos de rectificar, siguen en la misma línea»

L. V.

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:39

Las reacciones de los distintos partidos políticos al veto en Jumilla a las celebraciones musulmanas en espacios municipales no se han hecho esperar. Este jueves la portavoz del PSOE en la Región de Murcia, Isabel Gadea, afirmó en un comunicado que «lamentablemente, el Partido Popular y Vox han convertido la Región de Murcia en un laboratorio de las políticas de ultraderecha».

Ha lamentado que «se vulneren los valores fundamentales de nuestra Constitución, alimentando el racismo y la xenofobia» tras la aprobación de la «primera medida» en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos, aprobada por PP y Vox.

Además, advierte que «en Torre Pacheco vimos las peores consecuencias de los discursos de odio. Y lejos de rectificar, siguen en la misma línea».

Por ello, desde el PSOE se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. «La derecha y la ultraderecha están provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles», destaca.

«Frente a esto, con nuestro secretario general, Francisco Lucas, seguiremos defendiendo los derechos humanos, la democracia y la convivencia», finaliza.

