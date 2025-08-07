Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El edil de Hacienda y el de Vox se abrazan, este miércoles, con la alcaldesa (derecha), en el Pleno en el que se aprobaron los Presupuestos. Javier Carrión / AGM

El PP cede de nuevo a las políticas de Vox contra la cultura y tradiciones musulmanas

La alcaldesa de Jumilla acepta vetar la Fiesta del Cordero en las instalaciones deportivas

Lázaro Giménez

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:05

Vox sigue instalado en su intento de señalar a la población musulmana afincada en la Región de Murcia y de presionar con ello al PP. ... Después de condicionar el apoyo al Presupuesto regional al rechazo a la acogida de menores extranjeros o alentar concentraciones que desencadenaron en Torre Pacheco una 'cacería' de ciudadanos marroquíes por parte de grupos de ultraderecha, continúa con su presión para impulsar políticas contra sus manifestaciones culturales y religiosas. Ahora ha sido en Jumilla, donde el equipo de Gobierno popular ha hecho suya una propuesta de Vox para modificar la norma municipal de instalaciones deportivas a fin de que su uso «sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento».

