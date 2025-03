Podemos deja en el aire la reforma fiscal tras el «empate técnico» en la consulta a su militancia

La reforma fiscal planteada por PNV y PSE sigue en el aire. La militancia de Podemos Euskadi ha votado si quiere que su partido apoye ... la norma económica de jeltzales y socialistas con resultado de «empate técnico», según ha informado este lunes por la tarde la dirección de la formación morada. Las bases recibieron el pasado viernes un documento, al que tuvo acceso este periódico, en el que se desgranaban las medidas concretas que se habían acordado con los Gobiernos forales de jeltzales y socialistas.

La dirección de Podemos Euskadi ha informado a través de un comunicado que el resultado de esa votación «no es concluyente al no existir una mayoría suficiente, unido a la baja participación». Una participanción por debajo del 25%. De este modo, la formación morada entiende «que ahora mismo no se puede llegar a un acuerdo en base a la propuesta presentada por PNV y PSE». «El 46% de los votos ha apoyado llegar a un pacto en base a esta propuesta y el 43% se ha mostrado en contra, mientras que un 11% se ha abstenido», aseguran. «Todo esto hace que el diferencial de votos entre el 'sí' y el 'no' sea mínimo», matizan.

En la breve comunicación que ha realizado Podemos Euskadi, afirman que «está en juego que Euskadi pueda tener una fiscalidad que realmente beneficie a la ciudadanía vasca que más lo necesita, el Consejo de Coordinación de Podemos Euskadi entiende que ahora mismo no se puede llegar a un acuerdo en base a la propuesta de PNV y PSE».

Los Gobiernos forales de PNV y PSE requieren en Gipuzkoa y en Araba el apoyo de al menos un partido de la oposición y ambas formaciones han autoenmendado su propio proyecto para atraer a los morados. La dirección de Elkarrekin Podemos trasladó a sus afiliados un documento con una pregunta clara: «¿Estás de acuerdo en pactar con el PNV y el PSOE la reforma fiscal». Su coordinador general, Richard Vaquero, confirmó el pasado sábado que si la militancia avala ese pacto, la próxima semana sellarán el acuerdo para la reforma con PNV y PSE.

El documento trasladado contiene 12 páginas y se titula 'Bases para un acuerdo fiscal con Euskadi', donde se explica qué emiendas les han aceptado PNV y PSE para incorporar en la norma económica. En cuanto a las deducciones, se ha aceptado aumentar de 19.000 a 20.000 euros la cantidad exenta de tributación en el IRPF, que jeltzales y socialistas ya han incorporado a las enmiendas que proponen a su propio proyecto. Los morados también han recibido luz verde a la rembolsabilidad del 20% del alquiler pagado con un límite de 1.600 euros anuales.

Movimiento clave

El respaldo a la reforma fiscal sería la decisión política más importante que tomaría la nueva dirección del partido tras la elección de Richard Vaquero como nuevo coordinador general de Podemos Euskadi el pasado mes de diciembre. Un movimiento que podría generar discrepancias dentro del seno de la formación morada con los representantes en Juntas Generales de Gipuzkoa y Araba proclieves al pacto, mientras un acuerdo con el PNV no gustaría a nuevos miembros del ejecutivo.

Elkarrekin Podemos volvería a jugar en el tablero político vasco tras un último ciclo electoral en el que consumó su desaparición del Parlamento Vasco –con el agravio añadido de la entrada de Sumar– y la pérdida de escaños en las Juntas Generales y en los ayuntamientos. A pesar de ese descenso, los representantes que mantiene en las Cámaras forales de Gipuzkoa y Araba son a día de hoy claves para que los gobiernos en minoría de PNV y PSE saquen sus proyectos adelante. No entraron a un acuerdo presupuestario en ninguno de los dos territorios, y, cuando parecían lejos de ser relevantes en la política vasca, podrían dar un golpe sobre la mesa, si es que las bases se lo permiten.

Si se produjese el acuerdo con Podemos, la fiscalidad vasca daría ahora un giro a la izquierda tras haberse aprobado la última reforma con el PP en 2018. Entonces la formación morada reprochó a PNV y PSE que un año antes aporbasen los Presupuestos de Euskadi con Podemos para después decantarse en la norma económica por los populares. Por aquel entonces el portavoz de la coalición era Lander Martínez, ahora líder de Sumar. «Han recurrido al camino fácil al pactar con una fuerza residual en Euskadi», decía. Por entonces el PP tenía 9 asientos en la Cámara legislativa vasca, mientras Podemos ahora no tiene ninguno.