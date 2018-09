Miren Albistur: «Dejo la política. Me apetece retomar mi vida anterior después de 12 años» Miren Albistur, en San Sebastián. / AYGÜÉS Portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián «Estoy en una zona de confort, pero ese ciclo ha terminado», confiesa Albistur, que obliga al PP a buscar otro candidato en Donostia a ocho meses de las elecciones AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 25 septiembre 2018, 06:40

Miren Albistur dice adiós a la política después de doce años dedicados al Ayuntamiento de San Sebastián. Primero fue asesora del grupo municipal del PP hasta que en 2015 se convirtió en candidata a ocupar la Alcaldía. Aquella designación, no exenta de polémicas internas, le puso en un foco mediático del que siempre intentó huir. Hoy, sin embargo, quiere dar la cara para anunciar en exclusiva a este periódico las ganas que tiene de retomar su vida anterior para dedicarse, dice, a la empresa privada.

-Después de dedicar doce años de su vida a la esfera pública, ¿qué le ha llevado a tomar la decisión de dejar la política?

-Las ganas e ilusión por hacer otras cosas. Tengo 42 años y me apetece retomar mi vida anterior, que es dedicarme a la empresa privada.

-Había voces que apuntaban que su partido no le haría repetir como candidata del PP a la alcaldía de San Sebastián. ¿Se va antes de que su formación le releve?

-No. Llevo pensándolo desde antes de verano. Es una decisión personal que la tenía que tomar yo sola. Creo que no había mirado por mí nunca en mi vida, y ahora he pensado que tengo que cuidarme y pensar en mí. Ese ciclo, el de la política, ha terminado. Y no pasa nada.

-¿Le ha costado decidirse?

-La verdad es que sí. He estado cuatro meses pensando muy a pico y pala...

-¿Y por qué ha tomado la determinación de hacerlo público ahora?

-Lo digo ahora porque quiero ayudar. Estamos a las puertas de unas elecciones municipales y forales y no quiero que empiece una guerra de nombres. Por eso pienso que, antes de que arranquen las quinielas de candidatos, es importante decir que no voy a seguir en política, que se acabó y que empiezo un ciclo nuevo con muchas ganas. Creo, además, que tengo derecho a contar mi vida, mi historia.

-¿Está dando un paso atrás o un paso a un lado?

-Estoy dando un paso hacia delante en mi vida, lo tengo súper claro. Y con optimismo. Me voy con la cabeza muy alta. La vida son retos, momentos, y desde que me tiraron a la arena y tuve que ser candidata del PP en Donostia dije que no iba a dedicar toda mi vida a la política, que no venía para aferrarme a una silla.

-Usted, de hecho, fue elegida candidata por Arantza Quiroga, defenestrada por la actual dirección del PP vasco. ¿Esto ha influido en su adiós?

-No. Desde hace tres años no he vuelto a hablar con Arantza Quiroga a excepción de una vez que nos encontramos de casualidad por la calle. La decisión es solo mía.

-Usted también apostó por Soraya Sáenz de Santamaría para hacerse con la batuta de la formación. ¿Que ganase Pablo Casado le ha llevado a precipitar su decisión?

-Yo hice una apuesta por ella porque mi forma de ver la política está mucho más cerca a lo que se ha escenificado que es Soraya Sáenz de Santamaría. Pero aquello sucedió el 21 de julio, y yo ya venía pensando en mi decisión de dejar la política desde Semana Santa.

«Txema Murguiondo está muy capacitado para encabezar la lista del partido en Donostia»

«En el PP he conocido personas estupendas, pero ha habido gente que sin más»

-¿Le da vértigo retomar su vida anterior?

-Da vértigo, sí, porque yo ahora mismo estoy en una zona de confort. Trabajo en una institución que conozco, donde me respetan, y estoy en un grupo en el que tenemos muy buena relación, pero hay que romper ese área de confort y salir a hacer otras cosas.

-¿Quién le va a sustituir?

-No lo sé. No tengo ni idea.

-Suena Borja Sémper...

-Llevo mucho tiempo escuchando lo de Borja Sémper. No sé si son bulos o rumores o es verdad, pero si es así me parece estupendo, muy bien.

-En todo caso, ¿quién es su favorito para que le supla?

-Otra persona que creo que está muy capacitada para encabezar esa lista sería Txema Murguiondo, que es de la línea de Pablo Casado y ha trabajado conmigo codo con codo durante tres años. Está formado y sé que podría hacerlo muy bien. Es un militante del PP convencido, muy leal y disciplinado. Pero como no me va a corresponder a mí elegir...

-¿Cree que Txema Murguiondo es el mejor cartel para encabezar la lista del PP en Donostia?

-La política se ha vuelto tan rara que creo que nadie se atreve a hacer quinielas...

-«La política se ha vuelto rara». ¿Su no continuidad tiene que ver con ese descontento que muestra con la política?

-Una cosa es que yo me dedique a la vida política y que sea un cargo público, pero también intento ver la política desde otra distancia ciudadana. Y veo un circo en el Congreso de los Diputados, que si a ver quién tiene una tesis o quién tiene un máster... Creo que a la política le falta enjundia. Porque la política está para desarrollar leyes, para debatir sobre ideas y proyectos políticos, y ahora mismo en España no hay un debate en ese sentido.

-¿Y no le da pena irse y no poder luchar por hacer la política que a usted le motiva?

-Me da pena relativamente. Pero sobre todo me da pena porque llevo doce años en el Ayuntamiento de San Sebastián, trabajando en política municipal, que a mí me parece la bomba, el mejor sitio para hacer política. Y me da pena porque he conocido a gente maravillosa, a unos técnicos que me han enseñado a base de preguntar y preguntar. Además, he conocido personas de otros partidos políticos con los que creo que me llevo una muy buena relación.

-Usted, que nunca ha tenido problemas en mostrar abiertamente su opinión, aunque fuera en contra de la línea marcada por la dirección del PP, ¿se ha sentido comprendida dentro de su partido?

-Ha habido con gente que sí y personas con la que no he buscado esa comprensión tampoco. En un partido político parece que todos somos amigos, pero mis amigos son mis amigos, y no tienen nada que ver con el Partido Popular. Dentro del PP he conocido a personas estupendas como Marijose Usandizaga, Txema Murguiondo... Pero ha habido gente que, sin más.

-¿Seguirá siendo militante del PP?

-Sí. Pero el día en que yo deje de ser portavoz del PP en el Ayuntamiento no estaré en ningún órgano del partido, porque en los que estoy es porque soy miembro nato. Con lo cual, seré militante de base.

-¿Cuáles son entonces sus proyectos a corto plazo?

-Seguiré en el Ayuntamiento hasta que el partido lo considere. Tengo un compromiso con los ciudadanos hasta mayo de 2019. Si tiene que ser hasta esa fecha será, y si el partido considera que esta decisión mía no le beneficia y que yo debo dimitir de mi cargo, me iré sin problema.

-Y a partir de mayo, ¿qué?

-Seguiremos haciendo cosas.

-Usted, que es socióloga y no tiene una carrera política profesional, ¿cómo ha vivido todo este mundo?

-Y tengo un máster en Recursos Humanos, que sí que es un máster, por cierto. He vivido la política de manera apasionante. Cada día que me levantaba de la cama me decía: ¡qué suerte he tenido! Entré como asesora de grupo y he terminado siendo la portavoz del grupo municipal en el que entré como asesora, lo digo porque hay otros que entraron de asesores en un sitio y han acabado siendo concejales de otras formaciones... Yo he hecho una carrera de principio a fin en el mismo partido durante 12 años. Y jamas lo hubiera imaginado, porque nunca lo pensé.

-¿Y qué es lo mejor y lo peor que se lleva de todos estos años?

-Lo mejor, el haber podido trabajar para mi ciudad. Eso me parece todo un lujo, y encima habiendo aprendido. Hemos hecho muchas cosas y otras las hemos intentado. Y sé que quienes vengan por detrás las van a seguir intentado. ¿Las cosas malas? Yo nunca he tenido afán de protagonismo, y a mí eso de estar en primera fila, la parte pública, es lo que no me gusta mucho. Aunque tampoco me he escondido nunca.

-Deja la política en un momento en el que el PP vive sus peores resultados electorales y a falta de ocho meses para que se celebren unos nuevos comicios. ¿Cómo cree que debe afrontar el partido la cita con las urnas de mayo de 2019?

-Desde 2008 ya se atisbaban los resultados. Veíamos cómo llegaba el fin del terrorismo y la sociedad dejaba de dar ese respaldo al PP, que le veía como un partido que ha resistido, que ha luchado por la libertad en este país. Lamentablemente, la sociedad ya no le premia eso al PP. Yo espero que algún día la sociedad le vuelva a reconocer a la gente que milita en el PP todo el trabajo y esa valentía para mantener la bandera de la libertad en este país.

-En cualquier caso, ¿qué resultados augura?

-No sé qué va a pasar, pero lo que yo quiero es que al PP le vaya muy bien. Y si les puedo ayudar, estaré ahí para ayudarles.

-¿Se marcha satisfecha?

-Personalmente, sí, aunque me hubiera gustado más acción dentro del ayuntamiento. Siempre me ha tocado hacer labor de oposición, y hemos hecho lo que hemos podido. Desde luego, yo le he puesto todas las ganas del mundo y más. Me voy con la conciencia muy tranquila.