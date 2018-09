«Cuando llevas el gorro del PP en Euskadi, a veces te sientes solo» Martes, 25 septiembre 2018, 06:39

-¿Qué recado le dejaría al nuevo alcalde de San Sebastián?

-Que se dedique a hacer política municipal, porque queda mucho por hacer en San Sebastián. Hay un montón de temas pendientes en los barrios, en accesibilidad, movilidad, vivienda, nuestros jóvenes se van, la ciudad envejece... Tiene muchos retos.

-Y a usted, ¿qué espinita se le queda? ¿Qué deja por hacer?

-Tengo una apuesta con Pilar Arana (concejala del PNV) que me hubiera gustado perder, y es que el Ayuntamiento no iba a hacer más de un ascensor en San Sebastián. Se lo dije en un pleno a principios de legislatura y creo que le voy a ganar la apuesta. Y me da mucha pena porque no sabe la rentabilidad social que tiene que este Ayuntamiento invierta en accesibilidad en los barrios.

-¿Que consejo le daría a quien le sustituya?

-Que tenga mucha paciencia. Porque esto de la política te hace sentir muchas veces solo.

-¿En qué sentido?

-No me siento sola en la sociedad en la que vivo, pero cuando uno lleva puesto el gorro de político y lleva las siglas del PP en el País Vasco, a veces te hace sentir solo.