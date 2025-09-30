Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»

La construcción del tren ligero en Jerusalén por parte de la empresa beasaindarra CAF sigue generando debate entre los partidos políticos vascos. Un tema que ... este martes ha llegado hasta las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde Elkarrekin Podemos ha señalado que cuando la diputada general, Eider Mendoza, «pone en duda que CAF pueda rescindir el contrato, nos hace pensar que no ha entendido nada de lo que ocurre en el mundo». Unas declaraciones que han sido respondidas con contundencia por parte de la jefa del Gobierno foral: «El fin de ese contrato podría suponer el cierre de la empresa o llevársela fuera», ha señalado en euskera.

La diputada general ha criticado que los términos en los que la portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Echeveste, ha hablado sobre el contrato de la constructora de trenes en Israel es «un ejercicio de ligereza económica» y que la firma para la construcción ese tren «se realizó en 2019 con todas las garantías». Además, ha pedido que «no se atribuya a los demás responsabilidades que no les corresponden» porque es una cuestión «de gran complejidad ética y jurídica».

Echeveste ha achacado a Mendoza que «cuando se está librando una batalla cultural e ideológica en el mundo, ustedes siguen pensando solo en su realidad local y en la posición que las empresas guipuzcoanas ostentan en el mercado internacional, sin preocuparse de cuál será el precio a pagar si el fascismo consigue su propósito: llegar al poder».

CAF cuenta con más de 16.000 trabajadores por todo el mundo, unos 3.000 de ellos repartidos en Gipuzkoa entre sus plantas de Beasain, la principal, e Irun. El contrato israelí ya provocó a principios de septiembre un cruce de declaraciones entre los principales partidos políticos de Euskadi cuando el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aseguró que conocía las cuentas de CAF y que se podía permitir prescindir de ese contrato. El lehendakari Imanol Pradales, por su parte, lleva varios días pidiendo que no se señale ni a esta firma ni a ninguna otra institución que tenga relación con Israel, aunque al principio de la polémica instó a la empresa besaindarra a realizar una «reflexión ética», siempre dejando claro que «no contribuye al genocidio».