Eider Mendoza en las Juntas Generales. Morquecho

Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»

La diputada general pide que no se atribuya a la firma baesaindarra «responsabilidades que no le corresponden» porque se trata de un tema «de gran complejidad ética y jurídica»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:49

La construcción del tren ligero en Jerusalén por parte de la empresa beasaindarra CAF sigue generando debate entre los partidos políticos vascos. Un tema que ... este martes ha llegado hasta las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde Elkarrekin Podemos ha señalado que cuando la diputada general, Eider Mendoza, «pone en duda que CAF pueda rescindir el contrato, nos hace pensar que no ha entendido nada de lo que ocurre en el mundo». Unas declaraciones que han sido respondidas con contundencia por parte de la jefa del Gobierno foral: «El fin de ese contrato podría suponer el cierre de la empresa o llevársela fuera», ha señalado en euskera.

