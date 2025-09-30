Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eider Mendoza este martes en las Juntas Generales. Morquecho

Mendoza denuncia el retraso en el TAV y defiende que Gipuzkoa quiere «un tren de primera, no un tren txu-txu»

La diputada general lamenta que «los retrasos del Gobierno de Madrid afectan negativamente a la competitividad» del territorio

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:16

El pleno de política general que las Juntas Generales de Gipuzkoa celebran este martes ha servido de altavoz para que la diputada general, Eider Mendoza, ... vuelve a exigir al Gobierno central que acelere las obras del Tren de Alta Velocidad. La líder del Gobierno foral ha denunciado que «en este año no se ha dado ningún paso adelante» en la definición de la conexión del TAV en Navarra y ha remarcado que los retrasos afectan negativamente al territorio. «El nuestro es un pueblo de primera y queremos un tren de primera, no un tren txu-txu», ha recalcado.

