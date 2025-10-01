Trabajadores de CAF paran y se concentran en las oficinas de Beasain para protestar por el contrato con Israel

Trabajadores de CAF convocados por el comité de empresa se han concentrado este miércoles frente a la sede central de Beasain para exigir a la ... empresa «fórmulas para distanciarse de Israel y del contrato de Jerusalén». El paro, que ha durado una hora (entre las 10.00 y 11.00 hora), lo convocó el comité empresarial el lunes. La concentración ha tenido lugar frente a las oficinas generales de la constructora de trenes, con banderas palestinas, alguna pancarta y en un ambiente de tranquilidad.

Los representantes sindicales de la firma guipuzcoana denuncian el «cinismo de la compañía» por «asumir la tesis» de Israel. En el escrito que remitieron para convocar el paro, subrayaron el proyecto en desarrollo en Jerusalén como «herramienta de colonización». «CAF rehúye cualquier responsabilidad y obvia de manera totalmente interesada que este tranvía servirá para afianzar la ocupación israelí, con una infraestructura que une colonias ilegales», añadía el comunicado.

La razón que impulsó a los trabajadores a convocar la huelga vino motivada, explican, por el informe que la empresa ferroviaria envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el jueves 25. En esa nota, la firma beasaindarra defendía la «legalidad internacional» y el ajuste a «estándares éticos» del contrato, cuyo valor global asciende a 1.800 millones de euros. También subrayaba el «impacto positivo» para el transporte de toda la población, incluidos los árabes, agregaba.