Imagen de los trabajadores de CAF concentrados hoy en Beasain.

Trabajadores de CAF paran y se concentran en las oficinas de Beasain para protestar por el contrato con Israel

El comité pide a la empresa «fórmulas para distanciarse» del país hebreo y del contrato del tranvía de Jerusalén

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:54

Trabajadores de CAF convocados por el comité de empresa se han concentrado este miércoles frente a la sede central de Beasain para exigir a la ... empresa «fórmulas para distanciarse de Israel y del contrato de Jerusalén». El paro, que ha durado una hora (entre las 10.00 y 11.00 hora), lo convocó el comité empresarial el lunes. La concentración ha tenido lugar frente a las oficinas generales de la constructora de trenes, con banderas palestinas, alguna pancarta y en un ambiente de tranquilidad.

