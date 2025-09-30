Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eider Mendoza, en su intervención en Juntas Morquecho

Mendoza tiende la mano a la oposición para «llegar a acuerdos en un momento de incertidumbre global»

La diputada general anuncia que la Hacienda foral «invertirá anualmente 200 millones de euros mediante desgravaciones» para facilitar el acceso a la vivienda y la creación de una sociedad pública para realizar inversiones en el tercer sector

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:00

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha llamado a los grupos junteros de la oposición -EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos- a «trabajar conjuntamente» ... y «llegar a acuerdos» en un momento de «incertidumbre global». Lo ha hecho este martes en el pleno de política general celebrado en las Juntas, donde ha puesto en valor los avances del Gobierno foral y la mirada «progresista» en el ámbito de los cuidados, vivienda o de la industria, al mismo tiempo que ha pedido «respeto» por el euskera o ha pedido que se complete ya el Estatuto de Gernika. Mendoza ha trasladado también su «compromiso» con las familias que han denunciado lo sucedido en el udaleku de Bernedo y ha denunciado «el genocidio en Gaza».

