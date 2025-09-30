Mendoza tiende la mano a la oposición para «llegar a acuerdos en un momento de incertidumbre global»

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha llamado a los grupos junteros de la oposición -EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos- a «trabajar conjuntamente» ... y «llegar a acuerdos» en un momento de «incertidumbre global». Lo ha hecho este martes en el pleno de política general celebrado en las Juntas, donde ha puesto en valor los avances del Gobierno foral y la mirada «progresista» en el ámbito de los cuidados, vivienda o de la industria, al mismo tiempo que ha pedido «respeto» por el euskera o ha pedido que se complete ya el Estatuto de Gernika. Mendoza ha trasladado también su «compromiso» con las familias que han denunciado lo sucedido en el udaleku de Bernedo y ha denunciado «el genocidio en Gaza».

El Gobierno foral requerirá en los próximos meses de, por lo menos, un partido de la oposición que le respalde con los Presupuestos y Mendoza ha recalcado que, «en un momento de incertidumbre como el actual, es más necesario que nunca alcanzar acuerdos y colaborar. Lo contrario no es una opción», ha apuntado. Y ha reiterado su «disposición total para seguir trabajando juntos y juntas, alcanzando acuerdos y colaborando, como hemos hecho hasta ahora con quien ha mostrado verdadera voluntad política». En esta línea, ha agradecido a Elkarrekin Podemos por apoyar la reforma fiscal de PNV y PSE y «mirar más allá de nuestras diferencias». «Agarrad, por favor, a la cuerda que nos une», ha remarcado.

Entre los principales desafíos del territorio, Mendoza ha puesto el foco en los cuidados. Y ha resaltado «las obras de tres nuevas residencias están en marcha o a punto de arrancar –en Elgoibar, Pasaia e Irun–, que supondrán 383 plazas más y una inversión de 122,5 millones». En todos ellos, ha remarcado, «se ofrecerá una atención basada en el nuevo modelo de cuidados desarrollado en Gipuzkoa, personalizado e innovador, abierto a la comunidad». Asimismo, ha anunciado la creación de «una sociedad pública para realizar las inversiones en nuevos equipamientos para las futuras necesidades de cuidados».

En cualquier caso, Mendoza ha advertido de que contar con «buen bienestar material« hoy día no garantiza el bienestar emocional de las personas y muchas dicen sentirse »tristes, solas, sin esperanza, caídas en adicciones, con miedo al futuro«. »Es nuestra obligación contribuir a darles una respuesta«, ha resumido, en la misma línea que el lehendakari Imanol Pradales en el pleno de política general celebrado el pasado día 17 en el Parlamento Vasco.

La diputada general se ha referido también a la «preocupación generada en torno» al udaleku de Bernedo. «Estamos hablando de menores de edad y, para protegerlos, la Diputación Foral de Gipuzkoa no puede dar detalles. Es necesario aclarar cuanto antes lo sucedido, tanto lo ocurrido en las colonias como el recorrido que ha tenido en los juzgados tras la presentación de las denuncias», explicado. Y ha resaltado que hay que trabajar «sin señalar a nadie, pero con responsabilidad». «Quiero transmitir cercanía a las familias que han podido sentir en entredicho el bienestar de sus hijos e hijas y expresar nuestro compromiso con su bienestar. Porque esa debe ser siempre la prioridad», ha recalcado.

En cuanto a la vivienda, Mendoza ha adelantado que, como consecuencia de la última reforma fiscal que PNV y PSE aprobaron gracias a los votos de Elkarrekin Podemos, «la Hacienda foral invertirá en adelante anualmente 200 millones de euros mediante desgravaciones, facilitando el acceso a la vivienda e incidiendo positivamente en la capacidad de emancipación de la juventud». Y ha añadido que, «en los municipios de menos de 1.000 habitantes, la Diputación promoverá la creación de viviendas, impulsando la construcción o acondicionamiento de 50 viviendas a través de Etorlur».

Industria y migración

Sobre el futuro industrial de Gipuzkoa, Mendoza ha advertido de que «el mar viene revuelto». Además de la transición tecnológica, ambiental y demográfica, «el viento sopla cambiante» debido al contexto geopolítico marcado por la política arancelaria de Donald Trump. «En esta situación Gipuzkoa está navegando bien, gracias a la fortaleza de las empresas», ha subrayado Mendoza, al tiempo que ha enumerado las medidas puestas en marcha para apoyar a la industria, entre ellas «los 31 millones puestos en marcha para reforzar la competitividad de las empresas. De cara al futuro, se ha referido a la ampliación del parque tecnológico a Ilunbe y Hondarribia».

Mendoza ha destacado también que 2025 «está siendo un año fructífero en el esfuerzo por impulsar nuevos sectores industriales», con la inauguración del centro de nueva movilidad Mubil y la puesta en marcha próximamente del ordenador cuántico System Two de IBM en el campus de Ibaeta. En cuanto a las infraestructuras viarias, Mendoza ha avanzado que prevé inversiones por valor de 120 millones de euros para ejecutar proyectos clave en el territorio, más concretamente en Zizurkil, Irura, Azpeitia, Ibarra y Orio, así como en los accesos a los parques tecnológicos de Galarreta y de Miramón. También ha considerado importante el túnel de Aginaga para doblar las frecuencias de Euskotren entre Zarautz y Donostia.

La fenómeno migratoria es también uno de los retos que afronta Gipuzkoa y Mendoza ha asegurado que «debemos pasar de una mera coexistencia entre diferentes a una verdadera convivencia, en la que no solo vivamos unos junto a otros, sino que prevalezcan las relaciones basadas en el respeto, la cooperación y la participación activa». Para ello, ha pedido, «la implicación de toda la comunidad guipuzcoana». Y ha añadido que ante la preocupación «por diversos conflictos de convivencia, estamos elaborando también una guía práctica dirigida a los ayuntamientos para ayudar en la prevención y gestión de estos conflictos».

Gaza, Estatuto y euskera

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio, secundado por todos los partidos políticos que conforman las Juntas Generales, con motivo del genocidio de Gaza. Mendoza ha exigido al gobierno israelí que cese la masacre «de una vez». «El Gobierno de Israel ha matado a más de 65.000 personas en Gaza, tantas como habitantes tiene Irun. La mayoría son civiles. Mujeres y niños», ha recordado. «Lo que espero es que la historia ponga a Netanyahu en su lugar y que, más pronto que tarde, veamos que se detiene la masacre y comparece ante un tribunal, condenado como principal responsable de un genocidio», ha dicho Mendoza.

También ha exigido «la liberación inmediata de los israelíes secuestrados por Hamás, para poner fin a casi dos años de sufrimiento, y que los palestinos tengan, por fin, la oportunidad de reconstruir sus vidas con ayuda internacional».

La democracia ha sido también uno de los ejes fundamentales del discurso de la diputada general y ha considerado «necesario» la «defiendan». «Tenemos la urgencia de hacer frente a las fuerzas contrarias que se están extendiendo en todo el mundo. No vamos a caer en la desesperanza. Porque creemos en este pueblo y creemos en la democracia», ha reflexionado.

Asimismo, ha reclamado el cumplimiento «de una vez por todas» del Estatuto de Gernika y ha considerado necesarias, en tiempos de «inestabilidad», instituciones «sólidas, instrumentos de autogobierno eficaces y un fuerte carácter propio». Además, ha criticado que el Gobierno central «solo cumple con los traspasos pendientes cuando se ve con el agua al cuello».

Ha denunciado que «cada día vemos cómo la ultraderecha y ciertos populistas autoritarios de izquierda proponen soluciones fáciles a problemas complejos. Líderes como Trump, Putin, Milei, Xi Jinping y Maduro ponen el mundo patas arriba con sus ocurrencias, irresponsabilidad y actitudes agresivas, machistas y autoritarias». Ante la creciente polarización, ha defendido una postura «comunitaria» porque «nuestro pueblo sabe bien lo que es el fascismo».

Mendoza ha pedido «respeto» por el euskera y por las políticas públicas desarrolladas por las instituciones vascas en favor de la igualdad lingüística. Y ha mostrado su preocupación ante las decisiones judiciales que se han producido en los últimos meses. Por ello, ha expresado su «total compromiso» de seguir trabajando «diferentes vías» para que la ciudadanía sea atendida en euskera y las personas trabajen en euskera en la Diputación, al tiempo que ha anunciado «pasos innovadores para que la Diputación sea un arnasgune socio-funcional del euskera».