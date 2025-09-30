EH Bildu tiende la mano al PNV para afrontar los retos del territorio

La portavoz de EH Bildu en las Juntas de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha tendido la mano al PNV durante el pleno de política general para « ... abordar los problemas de los guipuzcoanos». No obstante, la representante soberanista ha exigido a la diputada general, Eider Mendoza, que abandone la «autocomplacencia» y que con ambición promueva un «cambio de rumbo». «Es hora de elegir con quién va a dar los siguientes pasos: si con una mayoría muy amplia de este país o dándoles la espalda», ha añadido.

Para Iriarte es el momento de que la diputación foral establezca sus prioridades. «Ya es hora de que los dos partidos que gobiernan dejen de mirar a la aritmética y prioricen políticas con visión de País, dando pasos firmes», ha señalado.

Los problemas que necesitan de acción concreta, ha explicado la portavoz, son los servicios de cuidados, la «pobreza feminizada del territorio», y las políticas industriales, entre otros elementos. Sobre el primer área, Iriarte ha señalado la necesidad de «cambiar el modelo y dignificar las condiciones de los trabajadores» del sector.

«Pobreza grave»

La portavoz en las Juntas de Gipuzkoa también ha señalado que el 5,6% de la población del territorio sufre «pobreza grave», lo que ha denominado «pobreza feminicida». Una situación que, para revertir, necesida cumplir las medidas propuestas por Save The Children: «universalización de la declaración de la renta y créditos fiscales reembolsables».

Desde el plano económico e industrial, y ante «los signos de debilidad industrial, la política soberanista ha incidido en la necesidad de elaborar políticas activas que impulsen «a las pequeñas y medianas empresas arraigadas en el territorio». «Se debe dibujar la hoja de ruta desde una perspectiva de país; junto con los ayuntamientos, las mancomunidades y las agencias de desarrollo», ha concluido.