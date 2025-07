Pradales exige a Sánchez que «ponga orden» para completar el Estatuto tras pactar cuatro traspasos sin rematar la Seguridad Social

El retraso de casi dos horas en la comparecencia del lehendakari Imanol Pradales ya auguraba que la reunión de este martes entre el Gobierno Vasco ... y central para negociar el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, entre otras cuestiones, se exprimiría hasta el último segundo. Un encuentro, de todas formas, que ha dejado un sabor agridulce en el Ejecutivo autonómico, porque, a pesar de que se transferirán cuatro nuevas materias a Euskadi, el lehendakari ha sido duro con el presidente: «He solicitado al presidente Sánchez que ponga orden» en el Gobierno central para completar el Estatuto de Gernika, aunque ha destacado que «por fin se ha abierto el candado para la gestión» de la Seguridad Social.

Los dos ejecutivos no han logrado rematar el primer bloque de los cinco que tiene esta materia, el de más enjundia. En la reunión de este martes en La Moncloa se ha acordado el traspaso de las prestaciones familiares de la Seguridad Social no contributivas y del subsidio especial por nacimiento, las prestaciones económicas del Seguro Escolar y la ampliación de medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Un encuentro, en todo caso, que no ha dejado satisfecho a Pradales, que ha pedido a Sánchez que «ponga orden» en su Gobierno para completar el Estatuto de Gernika.

También se ha llegado a un pacto sobre Salvamento Maritimo. No ha habido acuerdo definitivo acerca de las prestaciones de desempleo, el nudo gordiando de la reunión, lo que ha dejado un poso de decepción el Gobierno Vasco

El ejecutivo de Pradales logra así la asunción de la gestión de las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva -es decir, con carácter asistencial-, además del subsidio especial por nacimiento. Con anterioridad el Gobierno Vasco ya gestiona otras prestaciones sociales no contributivas a cargo del Estado como el Ingreso Mínimo Vital, que es potestad del gabinete vasco desde hace tres años. Unos logros menores de lo esperado.

En ese paquete se engloban cuatro materias: las prestaciones de cuidado familiar por nacimiento; por hijo o menor acogido con discapacidad; por tener familias numerosas, monoparentales, o por tener padres y madres con discapacidad; y las de parto o adopción múltiple.

A la complejidad técnica que ya de por sí tiene la transferencia de la Seguridad Social, al Gobierno Vasco ha tenido que lidiar con el obstáculo político de tener que negociar con dos miniterios distintos. El de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la socialista Elma Saiz al frente, y el de Trabajo y Economía Social, encabezado por la líder de Sumar Yolanda Díaz.

A pesar de las discrepancias que puedan existir, el acuerdo de investidura firmado por PNV y PSE obliga al Gobierno central a completar las transferencias pendientes a Euskadi antes de finales de este año. La consejera ya se mostró «positiva» el pasado martes respecto al encuentro Pradales-Sánchez, aunque reconoció que existe «cierto miedo escénico» en Madrid derivado de la interpretación «histórica» de que la transferencia a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social –contemplada en el artículo 18 del Estatuto de Gernika– pueda suponer «la ruptura de la 'caja única'», por lo que negó la mayor.

Las prestaciones por desempleo es la materia económicamente más potente de este primer bloque de la Seguridad Social. Más de 800 millones de euros anuales entre la parte contributiva y los subsidios.