El Gobierno central se compromete a mejorar la red eléctrica vasca con un calendario de inversiones

Cuatro traspasos y compromiso para mejorar la red eléctrica vasca. Estos han sido los frutos tangibles de la reunión bilateral de los gobiernos central y ... vasco. Las prestaciones no contributivas, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo son las transferencias acordadas. No obstante, es muy importante el compromiso relativo a la mejora de la red eléctrica.

Así, el Gobierno Español ha asumido un calendario de inversiones en redes eléctricas que permita dar respuesta a las necesidades planteadas por la industria vasca. En ese sentido, la nueva planificación eléctrica priorizará las necesidades de la industria frente a otros proyectos; se priorizará la industria a la hora de realizar las inversiones en redes de transporte y distribución; se aumentarán los límites máximos de inversión en redes eléctricas alienados con las nuevas demandas industriales

1 Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social

Respecto a los cuatro traspasos pactados, el de más enjundia es que Euskadi asume la gestión de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Gestionará así la tramitación, reconocimiento, pago, inspección, control y potestad sancionadora de las prestaciones familiares no contributivas y del subsidio especial por nacimiento. Se trata de las siguientes: asignación económica por hijo menor acogido a cargo, prestación económica por nacimiento o adopción, prestación económica por parto o adopción múltiples, y subsidio especial por nacimiento de carácter no contributivo.

2 Seguro escolar

En segundo lugar, Euskadi asume también la competencia del Seguro Escolar. Se trata de la recaudación, gestión, inspección y abono de las prestaciones económicas del Seguro escolar de manera integral. Euskadi asume así, por primera vez, las funciones y los medios materiales y personales tanto del Instituto Nacional de la Seguridad Social en materia de prestaciones económicas, como de la Tesorería General de la Seguridad Social en materia de recaudación y gestión económica en lo que afecta al Seguro escolar.

3 Salvamento Marítimo

A su vez, se ha transferido la competencia de Salvamento Marítimo. Euskadi asume la planificación, coordinación y prestación de los servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo en las aguas interiores y territoriales del litoral vasco; así como la exigencia de tasas por salvamento y la potestad sancionadora.

Esto permitirá una atención más directa y cercana de la seguridad y protección de los arrantzales, navegantes, turistas y trabajadores del mar, al integrarse el salvamento marítimo en el sistema vasco de seguridad pública.

4 Centro Nacional de Verificación de Maquinaria

En cuarto lugar, se ha acordado la ampliación de funciones y servicios en Seguridad y Salud en el trabajo, con el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNVM) de Barakaldo. Así, se amplían las funciones que venía desempeñando Osalan, así como instalaciones de verificación que ampliarán la capacidad técnica de Osalan. Estás tres materias acordadas deberán materializarse definitivamente en la Comisión Mixta de Transferencias que han acordado celebrar en el último trimestre del año.

Euskera en la UE

En relación a la oficialidad del euskera en la Unión Europea, Pradales ha solicitado al Gobierno español, que lo mantenga en la agenda del Consejo de Asuntos Generales de la UE que se reúne este viernes y sigan trabajando por la vía diplomática para alcanzar el consenso entre los estados miembro. En relación con la Macrorregión Atlántica, hemos acordado que este tema se incorpore a la agenda dentro de la presidencia de Dinamarca y se trate en la reunión del Consejo el próximo octubre.