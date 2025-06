La cronología

Inicio de la investigación en 2015

Koldo se da de alta. Tras cuatro meses en el paro, Koldo se da de alta como autónomo en Gipuzkoa, como agente inmobiliario, el ... 1 de junio de 2015, sin que haya trascendido una actividad.

Cooperativa en Donostia. Koldo y el empresario de Elgoibar Joseba Antxon Alonso Egurrola fundan el 26 de junio de 2015 Noran Coop, sociedad cooperativa domiciliada en el barrio donostiarra de Igara, a la que la Guardia Civil adjudica el desvío de fondos públicos procedentes de adjudicaciones irregulares.

Creación de Servinabar. Alonso Egurrola crea el 4 de septiembre de 2015 en Pamplona la constructora Servinabar 2000 Obras y Servicios SL, una sociedad limitada unipersonal clave en la presunta trama corrupta de adjudicaciones irregulares de obras, aunque ayer mismo se conoció que el ya exdirigente del PSOE Santos Cerdán compró el 45% de la propiedad.

Primeras evidencias

Conexión con Acciona. El exdirector del departamento de Navarra y la Rioja de Acciona, Fernando Merino Vera, envía el 10 de septiembre de 2015 un correo a Koldo con copia a Antxon Alonso, sobre un futuro contrato con la empresa Geoalcali, que se plasma cuando esta mercantil contrata en Mina Muga (Sangüesa), los servicios de Acciona en una UTE con Servinabar.

El piso de Cerdán. Koldo remite el 4 de septiembre de 2017 a Cerdán el enlace a un anuncio de un piso en alquiler y el ya exdirigente socialista le propuso ver la vivienda para Servinabar.

360.000 euros en Donostia. Entre 2015 y 2023, los investigadores cifran en más de 360.000 euros el dinero que Noran Coop habría recibido directamente de Servinabar. Al menos 177.000 de ellos habrían sido transferidos a Alonso Egurrola.

Enfrentamientos en la trama

Koldo contra Cerdán. En una conversación telefónica del 2 de febrero de 2022 transcrita por la UCO, Koldo se queja a Ábalos de que «el hijo puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada» mientras «ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más».

Descubiertos

Registros en su casa y en la empresa. El pasado día 10, la Guardia Civil registró la vivienda de Antxon Alonso en Elorrio y la sede de Servinabar en Pamplona, destapando la trama y la presunta vinculación de Cerdán con ella.

Escándalo político. La difusión del informe provoca el pasado jueves la dimisión de Cerdán como secretario de Organización del PSOE, y pone a Pedro Sánchez contra las cuerdas