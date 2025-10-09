Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Andueza, en una imagen de archivo. Iñigo Royo

Andueza echa de menos la confianza que tuvo con Ortuzar: «Mi deseo es que exista también con Esteban»

El secretario general del PSE reivindica la etapa de entendimiento con el expresidente del EBB y emplaza de forma velada al actual líder del partido jeltzale a recobrar esa «interlocución de confianza»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:12

No suele ser muy habitual que los políticos verbalicen en público una reflexión en clave personal. Pero este jueves el secretario general del PSE, Eneko ... Andueza, ha reconocido a las puertas del Parlamento Vasco que echa en falta la relación de confianza que mantuvo en el pasado con el expresidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Andoni Ortuzar.

