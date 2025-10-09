Andueza echa de menos la confianza que tuvo con Ortuzar: «Mi deseo es que exista también con Esteban»
El secretario general del PSE reivindica la etapa de entendimiento con el expresidente del EBB y emplaza de forma velada al actual líder del partido jeltzale a recobrar esa «interlocución de confianza»
San Sebastián
Jueves, 9 de octubre 2025, 10:12
No suele ser muy habitual que los políticos verbalicen en público una reflexión en clave personal. Pero este jueves el secretario general del PSE, Eneko ... Andueza, ha reconocido a las puertas del Parlamento Vasco que echa en falta la relación de confianza que mantuvo en el pasado con el expresidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Andoni Ortuzar.
Las palabras del dirigente socialista, pronunciadas en plena confrontación con sus socios de Gobierno, suponen un dardo dialéctico directo al despacho de la quinta planta de Sabin Etxea que hoy ocupa Aitor Esteban, a quien Andueza ha emplazado de forma velada para conservar el mismo clima de entendimiento que mantuvo con su antecesor.
«En una coalición de Gobierno es muy importante que las relaciones estén bien engrasadas, que tengamos una buena interlocución y un buen diálogo», ha asegurado Andueza, que ha evitado en esta ocasión entrar al cuerpo a cuerpo con el alcalde de Donostia, Eneko Goia, después del cruce de reproches que ambos han protagonizado en los últimos días. Lo que ha incendiado los ánimos entre los socios de coalición.
Lejos de calmar las aguas que ya bajan revueltas, Andueza ha defendido la necesidad de mantener canales de comunicación fluidos entre ambas formaciones, que comparten gobiernos en las principales instituciones vascas. «Insistí mucho en esa cuestión porque creo que fue algo que en su momento logramos hacerlo muy bien Andoni Ortuzar y yo mismo», ha resaltado el líder del PSE, que ha enviado en este sentido un mensaje directo, aunque sin mencionarle, al actual presidente del partido jeltzale: «Mi deseo hubiera sido, o es, que esa sintonía personal y esa relación, esa interlocución de confianza que existía, también fuera una realidad a día de hoy».
Además, Andueza ha defendido que «si el PNV no se sale del pacto de Gobierno, seguiremos siendo leales», después de que el pasado domingo alertase de que la coalición PNV-PSE «estará en riesgo si el PNV sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu».
Desde las filas del partido jeltzale han intentado este jueves también templar los ánimos tras varios días en los que el propio Esteban y otros cargos del PNV -Eneko Goia o Bingen Zupiria también- han cargado contra Andueza. También antes de dar comienzo al pleno, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha querido rebajar la tensión que se ha producido estos pasados días entre su partido y el PSE con un emplazamiento a «alejarse del ruido» y seguir trabajando para «cumplir los compromisos y el programa» del Gobierno Vasco.
