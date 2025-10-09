La nueva bronca PNV-PSE, en diez frases Pradales trata de «blindar la estabilidad» del Gobierno PNV-PSE tras las críticas entre los socios

El lehendakari Imanol Pradales trata de templar el clima de confrontación entre PNV y PSE y de «blindar la estabilidad» del Gobierno Vasco. Los socios de coalición en Euskadi, en las tres diputaciones forales y en los ayuntamientos se han enzarzado en los últimos días en un cruce de declaraciones que inició el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, cuando advirtió el pasado domingo de que «la coalición estará en riesgo si el PNV sigue buscando acuerdos identitarios con EH Bildu». Unas palabras que han provocado una oleada de opiniones entre los representantes jeltzales y socialistas que, en el fondo, derivan de las profundas discrepancias que las dos formaciones tienen sobre una revisión de la Ley de Empleo Público en relación con las exigencias de euskera para acceder a puestos de trabajo en la Administración, y sobre si el nuevo Estatuto debe incluir el derecho a decidir.

Alejado del cruce de declaraciones que protagonizan representantes políticos jeltzales y socialistas, y también algunos de los consejeros del Ejecutivo autonómico, Pradales apeló ayer en el Foro Nueva Economía celebrado en Madrid a «blindar la estabilidad» institucional en Euskadi. El lehendakari reconoció que el PNV y el PSE son «partidos diferentes» pero que «lo relevante es el acuerdo que tenemos en aquello que nos une, que es muy superior a aquello que nos separa». «Tenemos que blindar esos compromisos que nos unen y la estabilidad que le aportamos a Euskadi; ese es el bien superior que tenemos que proteger», insistió en una firme defensa por el consenso.

PSE-EE Otros 05/10/2025 «La coalición estará en riesgo si el PNV sigue buscando acuerdos identitarios con Bildu» Eneko Andueza Secretario general del PSE 06/10/2025 «Estamos en un momento estable. A Andueza le gusta mucho provocar. Es un charlatán» Eneko Goia Alcalde de San Sebastián 06/10/2025 «La política no son ni insultos ni faltas de respeto. Los socialistas no hemos mentido, no somosbocazas» Ane Oyarbide Concejala de Economía y Empleo Local 07/10/2025 «El único que genera tensión, fricción y desconfianza innecesariamente, con declaracionesabsolutamente fuera de lugar, es Eneko Andueza» Aitor Esteban Portavoz del PNV en el Congreso 07/10/2025 «Goia no puede tapar su mala gestión a base de insultos. Se hizo un Tellado» Eneko Andueza Secretario general del PSE 07/10/2025 «Tenemos una muy buena atmósfera y trabajamos todos como un equipo único» Maria Ubarretxena Portavoz del ejecutivo vasco 08/10/2025 «Lo relevante es el acuerdo que tenemos en aquello que nos une, que es muy superior a aquello que nossepara» Imanol Pradales Lehendakari 08/10/2025 «Que nuestro socio de Gobierno, el PNV, trate de perjudicar la imagen de nuestro Secretario Generalnos resulta doloroso, por injusto, pero que esas voces procedan, precisamente, del propio Consejo deGobierno, no es de recibo» Mikel Torres Vicelehendakari 08/10/2025 «Lo relevante es el acuerdo que tenemos en aquello que nos une, que es muy superior a aquello que nossepara» Imanol Pradales Lehendakari 08/10/2025 «Alimentar la espiral de palabras gruesas también ofende al PSE del Ayuntamiento de Donostia, que escorresponsable de lo bueno y lo malo que se haya hecho» Eneko Goia Alcalde de San Sebastián 08/10/2025 «Los deberes que a veces pone Andueza al Gobierno Vasco crean una situación más incomoda para losconsejeros socialistas que para los del PNV» Bingen Zupiria Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco

En este sentido, el lehendakari apuntó que existe un programa de Gobierno firmado entre ambos partidos que incluye «mil iniciativas y compromisos» y que su gobierno está «centrado» en eso, en las 'cosas del comer'. «Tenemos que cuidar ese valor intangible de la estabilidad», reiteró Pradales, que subrayó la necesidad de poner el foco en «dar respuestas a las demandas que tiene la sociedad vasca». «No nos tenemos que despistar», avisó. En todo caso, Pradales reconoció que es «obvio que hay intereses políticos de terceros que no comparten la política de alianzas» que hay en Euskadi, en una clara alusión velada a EH Bildu, y que «van a intentar, siempre que puedan, debilitar esa política de alianzas». De ahí que abogase por «blindar la estabilidad» entre PNV y PSE.

El órdago lanzado por Andueza el pasado domingo se produjo apenas tres días después de que PNV y EH Bildu dieran luz verde a presentar sendas propuestas para blindar el marco normativo ante recientes sentencias judiciales que han considerado excesivo el establecimiento de determinadas exigencias lingüísticas en algunas OPE locales. El PSE votó en contra. Otro de los temas que se cruza entre los dos partidos de gobierno es el derecho a decidir. Los jeltzales se alinean junto a la coalición abertzale para incluirlo en un nuevo estatus, mientras que para los socialistas supone una línea roja.

El primer jeltzale en repeler esas declaraciones fue el alcalde de Donostia Eneko Goia, que en un entrevista radiofónica el pasado lunes confrontó directamente con el líder de los socialistas vascos. «A Andueza le gusta mucho provocar. Es un charlatán», aseguró, para añadir que la alianza de gobierno -la misma que le ha permitido dirigir la ciudad durante una década- «está en un momento estable». Su socia en el consistorio, la portavoz del PSE en Donostia, Ane Oyarbide, no tardó en replicarle. «La política no son ni insultos ni faltas de respeto», afirmó, para dejar claro que «los socialistas no hemos mentido y no somos charlatanes».

La tensión se elevó el martes tras entrar otra vez en acción Andueza. Consideró que Goia se había hecho un «Tellado» tras llamarle «charlatán» y apuntilló que el alcalde donostiarra, que anunció su salida del cargo la semana pasada, «no puede tapar su mala gestión a base de insultos». El secretario general de los socialistas agitó el avispero y esta vez fue el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien entró a responderle. «El único que genera tensión, fricción y desconfianza innecesariamente, con declaraciones fuera de lugar, es Eneko Andueza». Ese mismo día también se manifestaron otros dos miembros del Gobierno Vasco con diferentes posturas. La portavoz Maria Ubarretxena rebajó tensiones al asegurar que dentro del Ejecutivo «tenemos una muy buena atmósfera». Menos conciliador fue el consejero de Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que reprochó al PNV tratar de «perjudicar la imagen de nuestro secretario general». Ayer, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, apuntó que «los deberes que a veces pone Andueza al Gobierno Vasco crean una situación más incómoda para los consejeros socialistas que para los del PNV».

Mensaje a Feijóo y Ayuso

Por otro lado, el lehendakari Pradales aseguró ayer en Madrid que «el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tiene que elegir entre la moderación y la escucha, el 'entzun', o el 'pim, pam, pum'» de Isabel Díaz Ayuso. «Cuanto más se aleja de la moderación, más se aleja de Moncloa», advirtió a los populares.

