Los mejores planes del fin de semana en Gipuzkoa

1 Música Un nuevo festival en Hernani

La primera edición de Musikatea Fest tendrá lugar el sábado 18 de octubre en Atsegindegi, organizada por la asociación de grupos musicales de Hernani, Musikatea, con la colaboración del Ayuntamiento de Hernani.

Sobre el escenario se podrá disfrutar de los grupos hernaniarras El 5º con Tenedor y Plan-B y con los ritmos mexicanos de La Txama.

Musikatea Fest comenzará a las 19.00 horas y durará hasta la 1.00. Habrá barra y merchandising en la plaza cubierta de Atsegindegi.

2 Otros conciertos Nidia Góngora en el Principal

La maestra Nidia Góngora es la cantora con mayor reconocimiento del Pacífico colombiano ganadora del Premio Shock y nominada al Grammy Latino como mejor Disco Folclor en 2019.

A lo largo de sus más de 20 años de experiencia como compositora e intérprete, la profesora Góngora ha logrado tender puentes entre la música tradicional de su natal Timbiquí (Cauca) y otros géneros de músicas del mundo.

Este jueves nos visita. En el Teatro Principal de Donostia a partir de las 19.30 horas. Entradas disponibles a 25 euros.

3 'Señoras & Señoras' Un show feminista pop de Irun a Eibar

María Guerra y Mariola Cubells traen a nuestros escenarios el espectáculo 'Señoras & Señoras'. Según sus creadoras se trata de «un show pop feminista». María Guerra, conocida por dirigir y presentar el pódcast de cine y series 'La Script' y Mariola Cubells por conducir el programa 'La Ventana' de la Cadena Ser, traen una propuesta «desenfadada», con la que pondrán el foco en las mujeres nacidas a lo largo de la década de los años sesenta. «Una generación única en la historia de este país, que ha derribado buena parte de los esquemas que la sociedad diseñó para ellas», ponen en valor.

Citas:

Jueves: Irun, sala Irun Zuzenean del CBA a partir de las 20.00 horas

Viernes: Zumarraga, en el cine Zelai Arizti a las 19.00 horas.

Sábado: Eibar, teatro Coliseo , a las 19.00 horas

4 Jornadas de teatro de humor Pasaia apuesta por la carcajada

Fieles a su cita anual, las Jornadas de teatro de humor de Pasaia, PUAJ!, se disponen a desembarcar en los principales escenarios y plazas de la zona..

La programación incluye media docena de funciones que se ofrecerán en los cuatro distritos pasaitarras. Estas actuaciones comenzarán este viernes, y se prolongarán hasta el día 26, divididas en dos tandas.

Las jornadas se abren con el espectáculo 'Garbitzailearena', de la compañía Lanku, destinado al público infantil. La sesión tendrá lugar a las 18.00 horas, en Gudarien plaza de Trintxerpe, con entrada libre y gratuita. (Más información)

5 Danza Desde la tradición hacia la contemporaneidad

Los amantes de la danza están de suerte. El festival Iturritik Jaialdia presentará las producciones de varias compañías vascas en su cuarta edición que se celebra esta semana desde el jueves hasta el domingo. Ereintza, Eskola, Kresala, Goizaldi y Arkaitz, Bilaka kolektiboa y la compañía de Adriana Bilbao participarán en la cita.

Al igual que en ediciones anteriores, el programa estará compuesto tanto por espectáculos de sala como de calle. Así, Ereintza Dantza Taldea y Kresala Dantza Taldea actuarán en la plaza Okendo mientras que Bilaka kolektiboa y la compañía de Adriana Bilbao harán lo propio en el escenario del Teatro Victoria Eugenia. El festival se clausurará con una gala en el mismo teatro, en la que participarán los grupos de baile Arkaitz, Eskola y Goizaldi, acompañados por la Banda Municipal de Txistularis de Donostia.

Las entradas para las actuaciones del Teatro Victoria Eugenia se podrán adquirir a partir del lunes, a las 11.30 horas, en la taquilla del teatro y en la web donostiakultura.eus/entradas. (Más información)

6 Día de los Senderos Oportunidad para conocer Buruntzaldea

Un año más, los ayuntamientos de Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta y Usurbil han organizado para para este domingo el XVII Día de los Senderos de Buruntzaldea. Una iniciativa que invita a disfrutar del entorno natural de la comarca de Buruntzaldea, realizando una actividad física ligera, no competitiva y apta para todos los públicos.

Habrá cinco recorridos para elegir que conectan los diferentes municipios:

Andoain-Lasarte-Oria de 7,9 km (atravesando el monte Buruntza)

Andoain-Urnieta de 4,8 km

Andoain-Usurbil de 14,9 km (el más largo, pasando por Andatza)

Lasarte-Oria-Urnieta de 3,9 km

Lasarte-Oria-Usurbil de 4 km.

Los senderos estarán señalizados con flechas y mojones y habrá paneles informativos, con información acerca de los trazados, perfiles y distancias a recorrer. En toda la señalítica se identifica a cada municipio por su color (Andoain, azul; Lasarte-Oria, oro viejo; Urnieta, verde; Usurbil, naranja). Durante las rutas habrá puntos de avituallamiento y control en cada municipio, siendo Goikoplaza en el caso de Andoain.

7 Iztueta baserria Familia osoarentzako plana Lazkaon

Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioak eta Iztueta baserriak bisita gidatu berezia antolatu dute urriaren 19rako, familian egiteko moduko plan erakargarria proposatuz. Lazkaoko baserri honetan, bisitariek abereak, ukuiluak, esnetegia eta zelaiak ezagutzeko aukera izango dute; horrez gain, bertan ekoitzitako esnekiak dastatzeko aukera ere izango dute. (Informazio gehiago)

8 Agenda Y además...

