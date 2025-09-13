Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de las compañías, ayer en la presentación. G. ESTRADA

El festival de danza Iturritik acogerá cinco espectáculos

Ereintza, Eskola, Kresala, Goizaldi y Arkaitz, Bilaka kolektiboa y la compañía de Adriana Bilbao participarán en la cita del 16 y 19 de octubre

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Desde la tradición hacia la contemporaneidad, el festival de danza Iturritik Jaialdia presentará las producciones de varias compañías vascas en su cuarta edición, que se ... celebrará del 16 al 19 de octubre en Donostia. Este año la cita reunirá «propuestas que dialogan entre lo popular y lo escénico, entre lo transmitido de generación en generación y las nuevas miradas que transforman nuestra cultura en un patrimonio vivo», señalaron sus protagonistas en la presentación celebrada ayer en el Teatro Victoria Eugenia.

