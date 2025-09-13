El festival de danza Iturritik acogerá cinco espectáculos

Desde la tradición hacia la contemporaneidad, el festival de danza Iturritik Jaialdia presentará las producciones de varias compañías vascas en su cuarta edición, que se ... celebrará del 16 al 19 de octubre en Donostia. Este año la cita reunirá «propuestas que dialogan entre lo popular y lo escénico, entre lo transmitido de generación en generación y las nuevas miradas que transforman nuestra cultura en un patrimonio vivo», señalaron sus protagonistas en la presentación celebrada ayer en el Teatro Victoria Eugenia.

Al igual que en ediciones anteriores, el programa estará compuesto tanto por espectáculos de sala como de calle. Así, Ereintza Dantza Taldea y Kresala Dantza Taldea actuarán en la plaza Okendo mientras que Bilaka kolektiboa y la compañía de Adriana Bilbao harán lo propio en el escenario del Teatro Victoria Eugenia. El festival se clausurará con una gala en el mismo teatro, en la que participarán los grupos de baile Arkaitz, Eskola y Goizaldi, acompañados por la Banda Municipal de Txistularis de Donostia.

Las entradas para las actuaciones del Teatro Victoria Eugenia se podrán adquirir a partir del lunes, a las 11.30 horas, en la taquilla del teatro y en la web donostiakultura.eus/entradas.

Programa

El colectivo Bilaka ofrecerá el 16 de octubre la primera actuación del festival con 'Bezperan', un espectáculo fruto de las conversaciones entre el director Daniel San Pedro y los intérpretes del colectivo Bilaka, quienes buscan «activar de forma contemporánea las practicas de danza y de música de Euskal Herria, con una identidad fuerte y abierta al mundo».

Al día siguiente Adriana Bilbao presentará 'Maitasunak', una suite de poemas y canciones bailadas en euskera, castellano y francés, con el amor, en sus diferentes formas e imaginarios, como hilo conductor de cada pieza. Con una puesta en escena sencilla y austera, los tres intérpretes de la obra (voz, guitarra y baile) realizarán un viaje desde los amores más inocentes hasta los más pasionales.

Los grupos de danza tradiconal vasca tendrán una destacada presencia en el festival. Erei-tza Dantza Taldea presentará el espectáculo 'Gu Agustina', donde pondrá en escena las andanzas de las raquetistas vascas. El berstolari Aner Peritz se encargará de poner voz a Agustina Otaola en una obra en la que la danza tradicional vasca será la base de las coreografías de Jon Maya. Por su parte, Kresala Dan -tza Taldea interpretará 'Hitaz orhoit', pieza creada por Faustino Aranzabal en memoria de las víctimas invisibilizadas de la barbarie y la sinrazón.

Por último los grupos donostiarras Eskola, Goizaldi y Arkaitz compartirán escenario por primera vez en la gala que pondrá fin al festival, junto a la Banda Municipal de Txistularis.