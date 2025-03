La conexión vasca del 'oscarizado' Sean Baker: «El cine de Eloy de la Iglesia es muy cercano al mío»

Llegó al Zinemaldia con una sonrisa, su película 'Anora', su mujer y productora Samantha Quan y un perrito que hizo las delicias de los ... fotógrafos. Pocos podían imaginar que el norteamericano Sean Baker, icono del cine independiente que acaba de triunfar en los Oscar, traía también unos sorprendentes conocimientos del director zarauztarra Eloy de la Iglesia. «Su mundo es muy cercano al mío, con gente al margen de la sociedad», dijo en varias entrevistas, incluida la concedida a este periódico, sobre el autor de 'El pico' o 'Navajeros'. También mostró su interés por el 'terror español'.

José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, recuerda bien las dos visitas de Baker (New Jersey, 1971) a Donostia, en 2021 y 2024. «Es un cineasta de enorme talento, como acaba de verse con la lluvia de Oscar que ha cosechado su película, pero también un hombre extremadamente cercano y con una inesperada cultura del cine español», dice Rebordinos. «Uno espera que un cineasta norteamericano independiente te hable de Almodóvar, pero sorprende que sepa tanto de Eloy de la Iglesia o de las películas de Jess Franco o Paul Naschy. Se interesó mucho por nuestra Semana de Cine Fantástico y de Terror y le enviamos una colección de carteles, unos cuantos DVDs con películas como 'La residencia', de Narciso Ibáñez Serrador, y por supuesto el libro que editó el Festival sobre la vida y obra de Eloy de la Iglesia. Baker ha tenido una vida dura, empezó tarde y con pocos medios a hacer películas, y se interesa mucho por quienes están al margen, en la vida y en el cine. Por eso nos alegra tanto que Hollywood haya premiado a 'Anora' y que tuviéramos la fortuna de presentarla, con su presencia, en el ciclo 'Perlak' del Zinemaldia», añade Rebordinos.

Rebordinos: «Baker no es solo un gran director, es un hombre muy cercano con gran conocimiento del cine español 'al margen'»

Sean Baker no solo estuvo en la proyección de gala del Victoria Eugenia y en las rondas de entrevistas. Participó en una 'master class' en Tabakalera de la que salió encantado. «Queremos profundizar en ese tipo de actividades», explica el director del Zinemaldia, «porque mucha gente del cine, incluso consagrados, valoran cada vez más el carácter cinéfilo de San Sebastián y la posibilidad del diálogo con el público, no solo con profesionales».

Así se soltó Baker ante el público que llenó la sala de Tabakalera: «Entre mis influencias está Almodóvar, claro, pero también dos directores españoles que no mucha gente de mi país conoce», dijo. Por un lado, el icono del underground, Jess Franco (1930-2013): «La forma de filmar a su musa, Soledad Miranda, me ha marcado mucho, le he terminado apreciando porque reconozco su sensibilidad independiente y su obsesión por hacer una película detrás de otra. Me siento inspirado por eso y a veces también por su falta de oficio. Esa torpeza tiene su encanto»».

Sobre De la Iglesia «Leí mucho sobre Eloy y su lucha. También fui adicto y me impresionó que él se 'enganchara' por empatía con los actores de su cine»

Y también se declaró admirador del zarauztarra Eloy de la Iglesia (1944-2006): «A la Universidad de Nueva York no nos llegaba ese cine. Lo he descubierto hace unos cinco años y me siento más alineado con él que con Fellini», explicó. En la entrevista concedida en septiembre a DV lo explicitaba: «Algunos amigos me dijeron, en referencia a Eloy de la Iglesia: 'Este tío habla de cosas que te interesan'. He estado leyendo sobre su vida y su lucha y he sentido una conexión porque trata los mismos temas que yo. También yo he sufrido adicciones y me impresionó que Eloy terminara 'enganchado' por empatía con sus personajes y sus actores».

El cine de Eloy de la Iglesia, no valorado en su momento por su éxito en taquilla y su carácter «de género», fue recuperado después como un espejo de su época. Películas como 'El pico' (1983), 'Navajeros' (1980) o 'La estanquera de Vallecas' (1987), mostraban el mundo 'quinqui' o de las drogas.

El filme vuelve a las salas

Baker vino a Donostia en septiembre con la Palma de Oro que había ganado en Cannes y sabiendo ya que las quinielas lo colocaban en las candidatutas del Oscar. 'Anora', la historia de una trabajadora sexual que cree encontrar en el hijo de un oligarca ruso a su 'príncipe azul', es una muestra de cine independiente finalmente reconocido por la Academia. Esta semana vuelve a numerosas salas del País Vasco.

«Es una pena que 'Cónclave' no haya logrado más», se despide Rebordinos. «Logramos que compitiera en Donostia tras 'pelearnos' con otros grandes festivales y al final no entró en el palmarés del Festival y tampoco en los Oscar, aunque tuviera tantas candidaturas y tan merecidas».