La independiente 'Anora' triunfa en unos Oscar que castigan a 'Emilia Pérez'

Solo tres películas habían ganado la Palma de Oro y el Oscar: 'Días sin huella' (1945), 'Marty' (1955) y ' Parásitos' (2019). A partir de ahora ... se suma una cuarta, 'Anora', de Sean Baker, que se convierte en la gran triunfadora de la 97 edición de los Oscar con cinco estatuillas: mejor película, director, guion, montaje y actriz protagonista para Mikey Madison.

En la era de las plataformas de streaming triunfa una cinta independiente que costó 6 millones de dólares y un director que con el Oscar en la mano realizó una encendida defensa de las salas, que están sufriendo desde la pandemia. Baker rogó a los padres que lleven a sus hijos al cine y agradeció su premio al mejor guion «a la comunidad de trabajadoras sexuales, que tantas historias han compartido conmigo a lo largo de los años. Mi más profundo respeto».

No hablaba por hablar. Baker ha escrito y dirigido 'Starlet', que trata sobre una actriz porno; 'Tangerine', protagonizada por una prostituta trans; 'The Florida Project', acerca de una madre que se empieza a prostituir en redes; y 'Red Rocket', sobre un actor porno en horas bajas. Estrenada el pasado 31 de octubre en España con 130.000 espectadores, 'Anora' une a una escort y bailarina de striptease neoyorquina con el caprichoso hijo de un oligarca ruso.

Ampliar Mikey Madison, mejor actriz protagonista por 'Anora'. Efe

'Anora' es una comedia amarga, un cuento de hadas que puede verse como el reverso de 'Pretty Woman', que lanza al estrellato a una actriz de 25 años vista en la saga 'Scream', 'Erase una vez en Hollywood' y la serie 'Better Things'. Ni Karla Sofía Gascón ni la favorita, Demi Moore. Mikey Madison fue al final la mejor actriz de una noche en la que la gran castigada fue 'Emilia Pérez', que hizo historia con sus 13 nominaciones para una película no hablada en inglés y se consoló con los Oscar a la mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y el de mejor canción.

A sus 51 años, Adrien Brody se llevó su segundo Oscar por 'The Brutalist' tras el obtenido en 2002 por 'El pianista'. De nuevo vuelve a interpretar a una víctima del Holocausto, un arquitecto judío que abandona Hungría tras la guerra y que emigra a Estados Unidos arrastrando el trauma de los campos de concentración. Allí descubrirá la pesadilla del sueño capitalista. Brody habló de «volver a empezar», porque lo cierto es que su carrera en estas dos décadas no ha estado a la altura del Oscar por el filme de Polanski. La mejor fotografía (Lol Crawley) y la música (Daniel Blumberg) sumó otros dos galardones al filme de Brady Corbet, que cuando empezó la tenporada de premios parecía llamado a arrasar en los Oscar.

Ampliar

La noche arrancó con un emocionante vídeo que repasaba la presencia de Los Ángeles en tantas películas. Un homenaje a una ciudad que ha sufrido los recientes incendios (hubo homenaje al cuerpo de bomberos) y que todavía sigue siendo la Meca del Cine, la sede de los estudios donde se toman las decisiones claves en la industria, aunque ha visto cómo los rodajes decaían drásticamente en el último año. De fondo, el 'There's no place like home' de 'El mago de Oz', un clásico que 'Wicked' ha puesto al día.

Un impecable número musical de Cynthia Erivo y Ariana Grande, 'Defying Gravity', dio paso a Conan O'Brien, que emergió de la espalda de Demi Moore en 'La sustancia' en un ingenioso guiño al parto 'gore' de la película. Estuvo fino ironizando con los escándalos sobre pederastia en la Iglesia católica al hablar de 'Cónclave', aventuró que los personajes de 'El mago de Oz' habían ido a la universidad (cuna del movimiento woke) en 'Wicked' y no tardó en hacer chistes sobre Karla Sofía Gascón.

La española no apareció en la retransmisión de la alfombra roja, pero tuvo su momento de protagonismo, ya sentada en el patio de butacas del Teatro Dolby, con su correspondiente aplauso cuando Conan O'Brien recordó que en 'Anora' se escucha la palabra «fuck» (joder) 479 veces. «Eso es tres veces más que el récord del publicista de Karla Sofía Gascón cada vez que ella tuiteaba». Y remató: «Si vas a tuitear sobre los Oscar, mi nombre es Jimmy Kimmel», bromeó en referencia al presentador de la gala el año pasado. También atizó a la Inteligencia Artificial: «No se ha utilizado IA para hacer esta gala de los Oscar. Hemos utilizado trabajo infantil, al menos son seres humanos».

Ampliar Zoe Saldaña, mejor actriz de reparto por 'Emilia Pérez'. Reuters

Si Gascón se quejaba de la inquina de los internautas brasileños que arremetían contra ella y hacían campaña por 'Aún estoy aquí', de Walter Salles, protagonizada por su rival Fernanda Torres, parte de razón no le faltaba. La historia de una madre coraje durante la Dictadura brasileña basada en hechos reales arrebató el Oscar a mejor película internacional a 'Emilia Pérez' y para más inri la estatuilla la entregó otra actriz de Alcobendas, Penélope Cruz. Brasil logra su primer Oscar y el país lo celebra en mitad de los Carnavales.

Kieran Culkin ha recogido todos los premios esta temporada por 'A Real Pain' y el Oscar de reparto no fue la excepción. El actor de 'Succession' pidió un cuarto hijo a su esposa demostrando ser tan excéntrico y friqui como su personaje en la cinta de Jesse Eisenberg. La mejor actriz de reparto, como estaba cantado, fue Zoe Saldaña, la verdadera protagonista de 'Emilia Pérez' si tenemos en cuenta los minutos que aparece en pantalla. La estrella de origen dominicano, que ha brillado en sagas taquilleras como 'Avatar', 'Guardianes de la Galaxia' y 'Star Trek', recordó a sus compañeras de reparto y se enorgulleció de sus padres inmigrantes. La primera estadounidense de origen dominicano en ganar el Oscar lo hace además por un papel en el que habla y canta en español: «Si mi abuela argentina estuviera aquí estaría encantada», expresó.

También fue bonito que la preciosa y triste cinta de dibujos animados 'Flow' brindara el primer Oscar para Letonia dejando sin premio a 'Del revés 2' de Disney-Pixar, 'Wallace &Gromit' y 'Robot salvaje'. Y que Paul Tazewell recordara que es el primer diseñador de vestuario negro en ganar el Oscar gracias a 'Wicked'.

Hubo un homenaje a la saga James Bond, ahora que sus productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli han cedido el control creativo del personaje a los estudios MGM en manos de Amazon. Las jóvenes cantantes que interpretaron temas míticos de la franquicia demostraron que las cosas cambiarán a partir de ahora. El gag más ingenioso reivindicó el cine donde tiene que verse, en salas, y Mick Jagger sorprendió al aparecer para entregar el Oscar a la mejor canción a 'El mal' de Emilia Pérez.

Ampliar El presentador de la gala Conan O'Brien. AFP

Daryl Hannah soltó nada más salir el lema nacional ucraniano «slava (gloria) para Ucrania» en una gala en la que Donald Trump estuvo ausente, excepto por uno de los premios de la noche. 'No other Land', un documental realizado por palestinos e israelíes que denuncia la masacre de los primeros en Cisjordania, obtuvo el Oscar y sirvió para que sus autores, Basel Adra y Yuval Abraham, lamentaran la política exterior de Estados Unidos, «que bloquea las posibilidades de convivencia entre dos pueblos entrelazados». Al menos, se escuchó «limpieza étnica del pueblo palestino» en la mayor feria de vanidades del planeta.

Morgan Freeman recordó a su compañero en 'Sin perdón' y 'Bajo sospecha', Gene Hackman, antes de dar paso al 'In memoriam' en un año en el que se han muerto gigantes como David Lynch, Gena Rowlands y Donald Sutherland. Unos Oscar que serán recordados por los tuits de una actriz trans española y por el triunfo del cine 'indie'.