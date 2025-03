Los metalizados se llevan el Oscar Penélope Cruz, Paz Vega y Ana de Armas representan a España en una alfombra roja que no pisó Karla Sofía Gascón

Gloria Salgado Madrid Lunes, 3 de marzo 2025, 02:30 | Actualizado 02:47h.

De rojo pasión, con un zapato brillante en la espalda en honor a Dorothy, Ariana Grande ha dado comienzo a la 97 gala de los Premios Oscar cantando 'Somewhere Over The Rainbow', de 'El mago de Oz'. Un rojo que, pese a los socorrido que resulta en un evento de tal magnitud, apenas se ha visto en la alfombra del mismo color. El estilo más clásico se ha impuesto a la extravagancia, con excepciones como la de Thimotée Chamalet, aún metido en el papel de Bob Dylan, que ha osado acudir de amarillo. Más allá de supersticiones, ya se sabe que quien con amarillo se atreve, por guapo se tiene.

Si ha ha habido algo en común, además de los escotes palabras de honor y el homenaje a los años 50, han sido los tonos metalizados. Demi Moore, Selena Gómez, Emma Stone y Halle Berry han sido algunas de las actrices que han coincidido en sus brillantes estilismos.

Penélope Cruz, Paz Vega y Ana de Armas han sido la representación española en la alfombra, que no ha pisado la figura más esperada de la noche: Karla Sofía Gascón, evitando las entrevistas y posar ante la multitud de medios de comunicación. Si algo ha llamado la atención ha sido que Paz Vega ha acudido con un diseño del también español Roberto Diz. Estaba magnífica. También es curioso que Penélope Cruz, embajadora de Chanel desde hace más de un lustro, suela lucir los diseños menos favorecedores de la 'maison', en contraposición de Lupita, que iba espléndida.