U2 denuncia la guerra en Gaza: «No hay justificación para la brutalidad de Netanyahu»

La masacre cometida el 7 de octubre de 2023 por Hamás en territorio israelí, donde asesinó a 1.400 personas y secuestró a otras 252, ... sorprendió a U2 en Estados Unidos. La banda irlandesa tenía un concierto programado en el desierto de Nevada, en Las Vegas, horas después de que las imágenes de los atentados dieran la vuelta al mundo. Su líder no dudó al subirse al escenario y denunció lo ocurrido frente a miles de seguidores, con un recuerdo especial para las víctimas, la mayoría veinteañeros, del festival Supernova en Re'im. Ahora, casi dos años después, Bono y sus compañeros se han pronunciado sobre la guerra que desató aquel episodio y que se ha cobrado cerca de 61.500 vidas en Gaza. En un manifiesto colgado en su web se muestran «conmocionados» y arremeten contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu y también contra Hamás.

«No somos expertos en la política de la región, pero queremos que nuestra audiencia conozca nuestra postura», justifica U2 para compartir esta carta abierta donde Bono lleva la voz cantante, con la mitad del texto firmada por él. Su activismo en diferentes causas es conocido aunque admite que, «en general, he tratado de mantenerme al margen de la política de Oriente Medio». De hecho, en aquel concierto de Nevada donde se refirió a los atentados del 7 de octubre, y cambió la letra de su icónica 'Pride (In the name of love)' para homenajear a las víctimas de los islamistas, «no pensaba en política». «Los líderes de Hamás estaban dispuestos a jugar con las vidas de 2 millones de palestinos», asegura.

Bono, cofundador de la campaña One, que lucha contra el sida y la pobreza extrema en África, reconoce que le han removido «las imágenes de niños muriendo de hambre en la Franja». Acusa a la milicia de utilizar la falta de comida como «arma en la guerra» y manifiesta su «repulsión por el fracaso moral» de Israel al servirse de la misma estrategia. «No hay justificación para la brutalidad que Benjamín Netanyahu y su Gobierno de extrema derecha han infligido al pueblo palestino (...) Y no sólo desde el 7 de octubre, sino mucho antes», advierte el líder de U2, que en 2026 cumplirá medio siglo desde su formación en Dublín. En el comunicado, donde aboga por la solución de los dos Estados, insta al primer ministro hebreo a escuchar a los miles de compatriotas que piden el fin del conflicto en Gaza y a permitir la entrada de ayuda humanitaria -100 camiones al día, en concreto- en el enclave.

La experiencia de Irlanda del Norte

El manifiesto de U2, que llega días después de que Netanyahu anunciara su intención de expandir la guerra en la Franja, recuerda en reiteradas ocasiones a los rehenes que siguen en manos de Hamás -se cree que una veintena está con vida- y reclama su vuelta a casa. «Rogamos que alguien racional negocie su liberación», escribe Bono. Tanto él como sus compañeros echan la vista atrás y rescatan el conflicto en Irlanda del Norte a la hora de reflexionar sobre lo que ocurre hoy en Gaza. «Sabemos por nuestra experiencia que la paz no se logra mediante la dominación. La paz se logra cuando las personas se sientan a dialogar con sus oponentes», sostiene The Edge, consciente de que las negociaciones para un alto el fuego llevan semanas estancadas. El guitarrista cuestiona a Netanyahu, a quien alerta sobre el «resentimiento« que heredarán las futuras generaciones: «¿Cuál es su visión política? ¿Un simple conflicto perpetuo?».

La banda subraya que «la población palestina no es responsable del ataque asesino de Hamás del 7 de octubre», como indica Adam Clayton, y cargan contra los islamistas por aquella masacre con la que «no lograron nada más que más miseria para la región», critica Larry Mullen. El batería de U2 lanza una advertencia tras más de veinte meses de guerra: «El poder de cambiar esta obscenidad está en manos de Israel».