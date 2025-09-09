Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. AFP

Trump expresa su enfado a Netanyahu por atacar a un «aliado» de EE UU

Los países árabes cierran filas con el Gobierno catarí y califican la operación militar hebrea como una acción «traicionera» que viola la soberanía del país

M. Ayestaran | M. Pérez

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:06

La comunidad internacional, y en especial los gobiernos de Oriente Medio, no esperaban que el primer ministro Benjamín Netanyahu llegara nunca a la decisión de ... bombardear en Qatar, la nación donde tuvo una oficina comercial y que ha alojado -junto con El Cairo- los principales esfuerzos para negociar el final de la crisis en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de una casa completa que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2

    A prisión por intentar asfixiar con un cordel y robar a una mujer en Usurbil
  3. 3

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  4. 4

    Euskadi necesita cambiar de colegio al 43% de alumnos vulnerables para poner fin a la segregación
  5. 5

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  6. 6 Lady Gaga sorprende al revelar su bebida favorita: un clásico vasco con un toque personal
  7. 7 La confesión de Nagore Robles a Anne Igartiburu en su podcast: «Me encanta ser vasca»
  8. 8

    La niña llegó «en estado muy grave» al Hospital Donostia, donde «no se le detectaron enfermedades genéticas»
  9. 9

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  10. 10

    Devuelven 90 toneladas de arena a la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trump expresa su enfado a Netanyahu por atacar a un «aliado» de EE UU

Trump expresa su enfado a Netanyahu por atacar a un «aliado» de EE UU