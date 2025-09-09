Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Israel ordena la evacuación total e inmediata de toda Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva

La operación militar para tomar el control mayor centro urbano del territorio ha generado alarma internacional

I.Juez

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:54

El Ejército de Israel ordenó este martes la evacuación de los residentes de todos los barrios de Ciudad de Gaza, «desde la Ciudad Vieja y ... Tuffah en el este hasta el mar en el oeste», ante una nueva ofensiva para tomar el mayor centro urbano de la Franja, como parte de una toma de control planificada que ha generado la alarma internacional sobre el futuro de todo el territorio. Los mandos hebreos han confirmado que sus tropas actuarán con la «mayor contundencia» en la operación contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

