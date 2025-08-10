Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante su reunión de urgencia de este domingo en para abordar los nuevos planes militares de Israel en Gaza. Naciones Unidas

La propuesta israelí de ocupar la totalidad de Gaza fractura al Consejo de Seguridad

El respaldo de EE UU choca con la amplia condena a Netanyahu, que alega que su plan es «la mejor forma de acabar con la guerra»

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:22

La reunión de urgencia celebrada este domingo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el nuevo plan militar israelí de ocupar la ... totalidad de Gaza volvió a dejar al descubierto la incapacidad de aunar posiciones. Aunque los mensajes de condena al plan de Benjamín Netanyahu fueron generalizados, Estados Unidos ejerció una vez más de gran valedor. La incendiaria alocución de su embajadora en la ONU, Dorothy Shea, bastó para desbaratar cualquier esperanza de emitir una declaración unánime de sus miembros permanentes que pudiera dar marcha atrás a la operación que espera poner en marcha Tel Aviv «en un plazo bastante breve», según avanzó el primer ministro hebreo en una comparecencia para medios extranjeros.

