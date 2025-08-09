Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada

¿Se lanza comida en mal estado y con carne de cerdo sobre Gaza?

Proliferan bulos e informaciones no confirmadas que, sin embargo, políticos como Irene Montero dan por buenas. El Ministerio de Asuntos Exteriores lo niega

Z. Aldama

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:04

El lanzamiento desde el aire de ayuda humanitaria fue polémico antes incluso de producirse. Las organizaciones humanitarias advirtieron de que es un sistema mucho más ... caro e ineficiente, además de inseguro, de hacer llegar los alimentos necesarios para paliar la hambruna que sufren los palestinos de la Franja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  6. 6 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  7. 7 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  8. 8 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  9. 9

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  10. 10 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Se lanza comida en mal estado y con carne de cerdo sobre Gaza?

¿Se lanza comida en mal estado y con carne de cerdo sobre Gaza?