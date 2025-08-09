Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de la devastación de aérea desde un avión jordano. Reuters

Los gazatíes se niegan a abandonar Gaza City pese a la amenaza de invasión israelí

Al menos once personas más mueren de hambre mientras Estados Unidos y Catar tratan de evitar la ocupación hebrea

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:00

«No vamos a ocupar Gaza; vamos a liberar Gaza de Hamás. La Franja será desmilitarizada y se establecerá una administración civil pacífica, que no ... será la Autoridad Palestina, ni Hamás, ni ninguna otra organización terrorista. Esto ayudará a liberar a nuestros rehenes y garantizará que Gaza no represente una amenaza para Israel en el futuro». Así explica el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sus planes para el territorio palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

