Las bombas devastan Gaza City. AFP

Israel bombardea sin piedad la capital de la Franja: «Gaza está ardiendo», proclama el ministro de Defensa

Vecinos de Gaza City afirman escuchar «los gritos» de decenas de personas atrapadas bajo los escombros mientras medios palestinos anuncian la entrada de tanques en las calles

M. Pérez

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:10

«Gaza está ardiendo». El ministro hebreo de Defensa, Israel Katz, ha resumido con esta frase la devastadora noche de bombardeos sufrida por los habitantes ... de la capital de la Franja. Medios palestinos afirman que se trata de uno de los ataques más «letales» perpetrados contra la ciudad. Han sido derribadas cuatro torres, entre ellas la más alta del enclave, y los residentes aseguran que se escuchan los «gritos» de los civiles atrapados bajo los escombros.

