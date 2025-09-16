Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benjamín Netanyahu, en la rueda de prensa que compartió en Jerusalén con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio. Reuters

Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»

Los propietarios y directivos de las 200 compañías más importantes de la economía hebrea le censuran que esté dispuesto a asumir el aislamiento internacional y convertir el Estado en una autárquica «súper-Esparta»

M. Pérez

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:03

El Foro Empresarial de Israel, la organización que representa a las 200 empresas más grandes del país, ha advertido al primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ... su empeño de continuar la guerra en Gaza conduce al Estado hebreo a una «crisis económica y política peligrosa y sin precedentes». En una declaración contundente que coincide con el comienzo de la invasión terrestre de Gaza City, los empresarios exigen al jefe del Gobiero que detenga la guerra, haga los esfuerzos precisos para liberar a los rehenes en manos de Hamás y, a continuación, convoque elecciones generales. En definitiva, reclaman abrir la puerta a una nueva etapa política israelí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  3. 3 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  4. 4 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  5. 5 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  6. 6 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»
  9. 9

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  10. 10 El Gobierno Vasco pone en marcha el programa de avales de acceso a la primera vivienda para menores de 40 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»

Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»