Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva

Crece la presión internacional para detener la ofensiva israelí en Gaza. La semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avanzó ... que prepara un paquete de sanciones al Estado hebreo, a ministros israelíes extremistas y a colonos violentos. Este miércoles, Bruselas presentará las primeras medidas de castigo a Israel, que supondrán una suspensión parcial del Acuerdo comercial entre la UE e Israel y que deberán ser aprobadas después por los Veintisiete.

La alemana es consciente de lo difícil que es que los Estados miembros apoyen esta medida, más después del rechazo de países como Alemania a la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel. Sin embargo, en un discurso que supuso un giro de Von der Leyen sobre la situacion en Gaza, la política aseguró que la UE «tiene que liderar el camino» para la solución de los dos Estados.

Varios Estados miembros, como España, ya han tomado medidas a nivel nacional ante la incapacidad de lograr una respuesta comunitaria. «Tenemos que superar esto. No podemos permitirnos quedarnos paralizados», insistió Von der Leyen en Estrasburgo y aseguró que el Gobierno comunitario trabajará «en todo lo que esté en su mano». Primero, para «suspender el apoyo bilateral a Israel. Pararemos todos los pagos en estas áreas».

El respaldo económico europeo a Israel llega a través de los instrumentos de Ayuda al Desarrollo y el fondo Global Europe, a través del cual Tel Aviv iba a recibir seis millones al año entre 2025 y 2027. Además, la UE paralizaría otros 14 millones en inversiones para varios proyectos en desarrollo en el país. Queda blindada, eso sí, la financiación que la UE destina a proyectos de memoria histórica europea relacionados con el Holocausto.