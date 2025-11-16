Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Un chico arrastra un carro con trozos de metal por una calle arrasada por los bombardeos en Ciudad de Gaza. EFE

Gaza, un mes después de la tregua: «La vida se ha vuelto demasiado difícil de soportar»

El alto el fuego en la Franja alivia el día a día de una población que se enfrenta a unas condiciones «espantosas» entre los escombros de la guerra

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:07

Comenta

Antes de la guerra, las lluvias eran esperadas y festejadas en Gaza. La gente salía a caminar por las calles para disfrutar de una sensación ... poco habitual en la Franja, un lugar de inviernos cortos y moderados. Ahora, esas gotas son un castigo más que se suma a la larga lista de problemas de la población y en las últimas horas los campos para desplazados se han inundado. Las precipitaciones han removido las montañas de basura y se han mezclado con las aguas negras para bañar a los gazatíes en un mar de barro líquido pestilente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    «La dislexia se diagnostica muy tarde, cuando el niño ya ha sufrido un montón»
  5. 5

    «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»
  6. 6

    Las jornadas perdidas por huelgas en Gipuzkoa alcanzan máximos de los últimos trece años
  7. 7 «Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar»
  8. 8

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara
  9. 9 Cinco espejos en los que mirarse
  10. 10

    Anulan una oposición de ascenso en la Policía Local de Irun por la exigencia del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaza, un mes después de la tregua: «La vida se ha vuelto demasiado difícil de soportar»

Gaza, un mes después de la tregua: «La vida se ha vuelto demasiado difícil de soportar»