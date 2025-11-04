Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Militantes de Hamás transportan los restos de un supuesto rehén en Gaza. Reuters

Estados Unidos planea el despliegue de la fuerza internacional en Gaza en enero

La misión tendría una duración de dos años, estaría coordinada con Egipto e Israel y tendría como objetivo principal el desarme de Hamás

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:06

Hamás entregó este martes un nuevo cuerpo a Israel y, si se confirma que se trata de los restos de un rehén, ya solo quedarían ... siete más por liberar. Las familias de los cautivos cuentan los minutos para recibir a los suyos, y los gazatíes también lo hacen para ver si los israelíes comienzan entonces a respetar el alto el fuego. No en vano, otros cuatro palestinos fallecieron por disparos del ejército y ya son más de 240 los muertos desde que entró en vigor el acuerdo. Además, Israel mantiene cerrado el paso de Rafah y restringe la entrada de ayuda humanitaria como medida de castigo a los islamistas.

