Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Tres niños juegan en las ruinas de Gaza City. AFP

Tres décadas para limpiar el «horrible campo minado» en el que se ha convertido Gaza

Las organizaciones humanitarias denuncian que sigue siendo insuficiente la ayuda humanitaria que está entrando en la Franja tras el alto el fuego

Z. Aldama

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:58

Comenta

Que las armas callen y las bombas dejen de caer no significa que dejen de provocar víctimas durante mucho tiempo. En Gaza, concretamente, lo harán ... durante 20 o 30 años, según estimaciones realizadas por la ONG Humanity & Inclusion, que este jueves describió la Franja como un «horrible campo minado». Muchos de los explosivos utilizados en el territorio palestino no han detonado y supondrán un gran peligro para la población, como sucede en otros países donde se han librado largos conflictos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Una alerta sanitaria que ya afecta a Navarra amenaza a miles de cabezas de ganado en Gipuzkoa
  9. 9 La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  10. 10 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres décadas para limpiar el «horrible campo minado» en el que se ha convertido Gaza

Tres décadas para limpiar el «horrible campo minado» en el que se ha convertido Gaza