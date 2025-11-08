Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Gil posa en Bilbao antes de la entrevista. Ignacio Pérez

Paula Gil | Presidenta de Médicos Sin Fronteras España

«La situación humanitaria en Gaza no ha mejorado nada tras la tregua»

La falta de acceso a bienes básicos y los combates entre bandas rivales impiden el regreso a la normalidad en una Franja devastada

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

Paula Gil dibuja un escenario global descorazonador. No solo por los conflictos bélicos que desangran al mundo, sobre todo en el continente africano, sino porque ... cada vez hay menos recursos para asistir a la población civil que sufre la peor parte. La presidenta de Médicos Sin Fronteras España lamenta profundamente que se esté produciendo el «colapso de todo el sistema humanitario» en uno de los momentos en los que más falta hace.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  6. 6

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  7. 7 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  8. 8 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  10. 10

    El Hospital Donostia producirá sus propias terapias CAR-T contra el cáncer con las que se ahorrará 230.000 euros por paciente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La situación humanitaria en Gaza no ha mejorado nada tras la tregua»

«La situación humanitaria en Gaza no ha mejorado nada tras la tregua»