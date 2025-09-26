Las frases de Netanyahu ante la ONU: «Asesinar judíos tiene recompensa»
El primer ministro de Israel carga contra los países que reconocen a Palestina, niega el genocidio y defiende su política de mano dura que ha causado más de 65.000 muertos en Gaza
Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:21
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha intervenido hoy ante la Asamblea General de la ONU. Lo ha hecho entre abucheos y ... viendo cómo la mayoría de los representantes internacionales abandonaban la sala en protesta por la masacre que el ejército hebreo está llevando a cabo en la Franja de Gaza, donde han muerto más de de 65.000 personas. A continuación algunas de las frases de su discurso.
Niega el genocidio. «¿Acaso los nazis pidieron a los judíos que abandonaran las ciudades?»
Sobre los países que han reconocido a Palestina. «Esta semana los dirigentes de Francia, Australia y Canadá, entre otros, han reconocido el Estado palestino después de los ataques de Hamás. Asesinar judíos tiene recompensa»
Mensaje a los rehenes. «Héroes, no os hemos olvidado. Israel está con vosotros. No vamos a descansar hasta que os traigamos a todos a casa»
Aviso a Hamás. «Deponed las armas, liberad a los 48 rehenes. Si lo hacéis, viviréis. Si no, Israel os encontrará»
Sobre la paz. «Si Hamás acepta, podemos terminar la guerra. Gaza será desmilitarizada y habrá una autoridad civil establecida».
A los enemigos de Israel. «Nos odian a todos (los países) por igual. Quieren arrastrar al mundo moderno a sus fanatismos. Israel está luchando por todo el mundo. El presidente Trump entiende eso mejor que nadie».
Justifica la masacre. «Hicimos lo que habría hecho cualquier nación tras el 7 de octubre (atentados de Hamás)».
Ayuda humanitaria. «Si no tienen suficientes alimentos en Gaza es porque Hamás los roba».
Contra el Estado palestino. «La creación de un Estado palestino sería un suicidio nacional para Israel»
Contra la Autoridad Palestina. «Es una institución corrupta hasta la médula».
Sobre el ataque de EE UU con el apoyo de Israel sobre las instalaciones nucleares de Irán. «Eliminamos una amenaza existencial para Israel y una amenaza mortal para el mundo civilizado».
Sobre la población de Gaza. «Casi el 90 por ciento de los palestinos apoyaron e incluso celebraron los atentados de Hamás».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.