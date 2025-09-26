Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Vamos a acabar el trabajo en Gaza»

El primer ministro israelí pasa a la ofensiva, dice a quienes reconocen el Estado palestino que «asesinar judíos tiene recompensa» y les recuerda que el Mossad ha evitado atentados en sus países «salvando miles de vidas»

M. Pérez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:18

Benjamín Netanyahu se ha presentado esta tarde ante la ONU con un discurso desafiante y un alegato a favor de la guerra que se lleva ... a cabo en Gaza tras el «despreciable» atentado de Hamás del 7 de octubre. El primer ministro israelí defiende la operación militar en la Franja y asegura que «no volveremos atrás». Su propósito, ha dicho, es «acabar el trabajo». Su discurso se retransmite a toda la población de Gaza mediante altavoces que el ejército ha colocado estratégicamente y, al parecer, un sofisticado programa que lo envía a todo aquel residente en el territorio que tiene el móvil activo.

