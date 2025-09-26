Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Vamos a acabar el trabajo en Gaza»

Benjamín Netanyahu se ha presentado esta tarde ante la ONU con un discurso desafiante y un alegato a favor de la guerra que se lleva ... a cabo en Gaza tras el «despreciable» atentado de Hamás del 7 de octubre. El primer ministro israelí defiende la operación militar en la Franja y asegura que «no volveremos atrás». Su propósito, ha dicho, es «acabar el trabajo». Su discurso se retransmite a toda la población de Gaza mediante altavoces que el ejército ha colocado estratégicamente y, al parecer, un sofisticado programa que lo envía a todo aquel residente en el territorio que tiene el móvil activo.

Un gran número de delegados presentes en la sala central de Naciones Unidas donde se desarrolla la Asamblea General se han marchado cuando el líder hebreo ha subido al estrado. Las ausencias se hacen muy notorias. Una gran parte del aforo está vacío. Más de 160 socios se han sumado al reconocimiento del Estado palestino hasta el momento y rechazado diametralmente las acusaciones del jefe del Gobierno hebreo de que «recompensan al terrorismo».

Aún así, Netanyahu ha aprovechado su turno de palabra para recriminarles una vez a quienes han hecho ese reconocimiento que siembran el antisemitismo y difunden el mensaje de que «asesinar judíos tiene recompensa».

El embajador ante la ONU, Danny Danon, ha señalado que la delegación hebrea esperaba «una puesta en escena». En la calle, una multitudinaria manifestación desfila desde Times Square hasta la sede de Naciones Unidas. En algunas calles próximas permanecen aparcados camiones que Israel había contratado con publicidad en sus costados recordando la masacre del 7 de octubre de 2023.

Poco antes del discurso, en una sala de la propia institución, los rspresentantes hebreos han proyectado la película que documenta los estragos de Hamás cometidos contra los kibutz próximos a la Franja en aquella fatídica fecha. El propio primer ministo ha leído una lista con los nombres de los rehenes aún en poder de la milicia. Los ha llamado «héroes». En la solapa de la chaqueta, el madatario exhibe un pin con un código QR que cualquiera puede escanear y conocer «por qué luchamos y por qué debemos ganar. Está todo aquí», ha subrayado él mismo.

El primer ministro ha mostrado un mapa de Oriente Medio, en el cual ha tachado una tras otra las «amenazas» a las que se ha enfrentado Israel desde finales de 2023. «Hemos derrotado duramente a los hutíes; aplastamos la mayor parte de la maquinaria terrorista de Hamás. Paralizamos a Hezbolá y eliminamos a casi todos sus líderes», ha ennumerado Netanyahu tras hacer gala de la operación que llevó a cabo su servicio de Inteligencia con los buscapersonas explosivos, que mataron a varios militantes y dejaron con graves heridas a otros miles. ¿Recuerdan esos buscapersonas? Llamamos a Hezbolá, y créanme, captaron el mensaje. Y miles de terroristas, miles de terroristas, cayeron al suelo«, ha dicho con un tono más propio de sus discursos en casa que en una asamblea de la ONU.

El primer ministro ha continuado con un recordatorio también de cómo sus cazas destruyeron armamento en Siria y, «por encima de todo, en la última década, devastamos los programas de armas atómicas y misiles balísticos de Irán», ha apostillao sobre la misión conjunta con bombarderos estadounidenses sobre las plantas nucleares del régimen de los ayatola.

El discurso del líder hebreo es apretado y precipitado. Salta de un tema a otro con gran rapidez. Y se ha dirigido a los socios de la ONU con un mensaje agresivo y particular. «En el fondo, saben que Israel, está librando su batalla», les ha espetado. «Quiero contarles un secreto a puerta cerrada: muchos de los líderes que nos condenan públicamente, nos agradecen en privado», asegura el dirigente hebreo, quien ha señalado que los »magníficos servicios de Inteligencia de Israel« »han evitado una y otra vez atentados terroristas en sus capitales, salvando innumerables vidas».

Si Hamás acepta las condiciones de su Gonierno de liberar a todos los rehenes y entregar las armas, Neetanyahu ha advertio que «la guerra en el territorio podría terminar. Y les ha conminado: «Liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los perseguirá». En hebreo se ha dirigido a los secuestrados asegurándoles que »no no hemos olvidado ni un segundo«. El Mossad y la Inteligencia militar parecen haber desarrollado un complejo sistema de ingeniería que, además de retransmitir el discurso por altavoces en Gaza, lo envía en directo a los móviles de todos los gazatíes.