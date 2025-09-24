Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Flotilla Global Sumud, durante su travesía rumbo a Gaza. X

La Flotilla sufre un nuevo ataque de drones tras vincularle Israel con Hamás

Los responsables de esta nueva iniciativa humanitaria que prevé llevar ayuda a Gaza denuncian haber sufrido una incursión de «drones no identificados e interferencias en las comunicaciones» en su travesía por el Mediterráneo

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:31

Mientras el mundo habla de paz para Gaza en Nueva York, los tanques israelíes avanzan en una Ciudad de Gaza donde sobreviven cientos de miles ... de civiles. Mientras nuevos países reconocían el Estado de Palestina en la sede de la ONU, la Flotilla Global Sumud denunció haber sufrido un nuevo ataque en su travesía por el Mediterráneo hacia Gaza. Los organizadores de la Flotilla, que zarpó el 1 de septiembre de Barcelona, dijeron que fueron atacados durante la noche por «drones no identificados e interferencias en las comunicaciones». No se reportaron víctimas, pero sí daños en los buques y «una obstrucción generalizada en las comunicaciones», añadieron los encargados de esta nueva flotilla que trata de llegar hasta la Franja con ayuda humanitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  3. 3

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  4. 4

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  5. 5 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  6. 6

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  10. 10 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Flotilla sufre un nuevo ataque de drones tras vincularle Israel con Hamás

La Flotilla sufre un nuevo ataque de drones tras vincularle Israel con Hamás