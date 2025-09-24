La Flotilla sufre un nuevo ataque de drones tras vincularle Israel con Hamás

Mientras el mundo habla de paz para Gaza en Nueva York, los tanques israelíes avanzan en una Ciudad de Gaza donde sobreviven cientos de miles ... de civiles. Mientras nuevos países reconocían el Estado de Palestina en la sede de la ONU, la Flotilla Global Sumud denunció haber sufrido un nuevo ataque en su travesía por el Mediterráneo hacia Gaza. Los organizadores de la Flotilla, que zarpó el 1 de septiembre de Barcelona, dijeron que fueron atacados durante la noche por «drones no identificados e interferencias en las comunicaciones». No se reportaron víctimas, pero sí daños en los buques y «una obstrucción generalizada en las comunicaciones», añadieron los encargados de esta nueva flotilla que trata de llegar hasta la Franja con ayuda humanitaria.

Este nuevo ataque llegó después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acusara a los organizadores de tener vínculos con Hamás. Esta acusación eleva la tensión con esta iniciativa ya que, a la anterior flotilla, que intentó llegar a Gaza en junio y fue interceptada por la fuerza, le bautizaron los israelíes como «la flotilla de los selfies». Exteriores aseguró que «no permitiremos que buques entren en una zona de combate activa ni permitiremos la ruptura de un bloqueo naval legal. El Estado hebreo insta a los participantes a no infringir la ley y a aceptar la propuesta de Israel para una transferencia pacífica de cualquier ayuda que puedan tener». La oferta israelí consiste en descargar la ayuda en un puerto próximo, nunca en la Franja.

🚨 Despite last night’s attacks, the Global Sumud Flotilla is still sailing strong towards Gaza. Solidarity cannot be bombed, and humanity cannot be silenced pic.twitter.com/4b9jVXEll9 — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) September 24, 2025

«No estamos vinculados a Hamás ni a ningún grupo político o militar,» afirmaron los organizadores de la flotilla, que acusaron a Tel Aviv de realizar una afirmación falsa para justificar un «ataque violento contra voluntarios desarmados». Como hacen en estas ocasiones, los israelíes ni confirmaron, ni desmintieron su implicación en la operación. El ataque acarreó la condena del ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, quien dijo que su país enviaría una fragata «para garantizar asistencia a los ciudadanos italianos a bordo.»

Cumbre por la Franja

Las armas no callan en Gaza y la reunión entre Donald Trump y varios países musulmanes en Estados Unidos no parece que vaya a tener un efecto directo, aunque Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, la calificó de «fructífera». El presidente de EE UU se reunió con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán al margen de la Asamblea General de la ONU. La agencia estatal emiratí WAM informó de que el encuentro se centró en «poner fin a la guerra en Gaza y alcanzar un alto el fuego permanente», pero no aportó nuevos detalles.

Trump declaró que la reunión incluía a «todos los grandes actores excepto Israel, pero eso será la próxima». La semana que Benjamín Netanyahu volverá a ser invitado de honor en la Casa Blanca. El primer ministro hebreo es la persona que ha tenido hasta ahora la última palabra en Gaza y exige la rendición de Hamás y la entrega de todos los rehenes, no acepta ningún tipo de acuerdo parcial.