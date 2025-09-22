Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El secretario general de la ONU, António Guterres, interviene en Nueva York. EFE

Macron anuncia el reconocimiento del Estado palestino porque «ha llegado la hora de la paz»

En una Asamblea General histórica el secretario general de la ONU dice que la decisión impedirá que se expandan los extremismos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:35

Con la urgencia de un país menguante, que se enfrenta a lo que un comité independiente de la ONU llama «genocidio en marcha», los líderes ... del mundo se reunieron este lunes para dar forma legal a ese Estado antes de que desaparezca y preservar así «el único camino posible a una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos», dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en la Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  7. 7

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  8. 8 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Macron anuncia el reconocimiento del Estado palestino porque «ha llegado la hora de la paz»

Macron anuncia el reconocimiento del Estado palestino porque «ha llegado la hora de la paz»