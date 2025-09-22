La Unión Europea acude a la Asamblea General de la ONU dividida sobre las sanciones a Israel

Europa sigue dividida sobre la presión a Israel. A pesar del reciente anuncio del reconocimiento de Palestina por parte de diferentes Estados miembros –entre ellos ... Francia y Portugal–, la UE llega a la Asamblea General de la ONU sin la mayoría necesaria para la suspensión parcial del comercio con Tel Aviv y la aplicación de sanciones a dos ministros ultras del gabinete de Benjamín Netanyahu.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio un golpe sobre la mesa a principios de mes y propuso medidas para elevar la presión internacional sobre el primer ministro israelí y sacar al bloque de su «parálisis». Lo hizo apremiada por socialdemócratas, La Izquierda y los Verdes, tras las críticas de sus socios de coalición y después de enfrentar una moción de censura en el Parlamento justo antes del verano.

Entre los Veintisiete cada vez son más los países que reconocerán al Estado palestino: Portugal, Francia y Bélgica (estos dos últimos han condicionado la decisión a la liberación de todos los rehenes de Hamás) se han sumado recientemente a otros como España, Irlanda y Chipre.

Sin unanimidad

Pero los números no salen sin Italia o Alemania y ninguno de los dos parece que vaya a cambiar pronto de opinión. El Gobierno germano y su canciller, Friedrich Merz, todavía soportan críticas por el embargo parcial de armas a Israel –adoptado en agosto, después de que Netanyahu comunicara sus planes para tomar Ciudad de Gaza– y Berlín ha mandado a su ministro de Exteriores a la Asamblea General de la ONU, lo que rebaja las expectativas en torno a esta reunión.

En Estrasburgo a principios de mes «Europa debe hacer más. No podemos permitirnos quedarnos paralizados» Ursula von der Leyen Presidenta de la Comisión Europea

En el caso de Italia, su primera ministra, Giorgia Meloni, sostiene que los ataques sobre Gaza son «desproporcionados» y, hace apenas unos días, su titular de Exteriores, Antonio Tajani, defendió que Roma respaldará las sanciones europeas contra Israel, siempre que estas no afecten a civiles. Apuntó, además, que le parecen apropiados los castigos individuales a los ministros israelíes de Defensa, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Las medidas deben recibir el apoyo de los Veintisiete por unanimidad, lo que complica su aprobación. Austria, Bulgaria, Chequia, Hungría y sobre todo Alemania han bloqueado hasta ahora las iniciativas comunitarias para presionar a Israel. Ya ocurrió cuando la Comisión Europea propuso la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE y Tel Aviv. Esta situación ha llevado a que países como España actúen por su cuenta a nivel nacional.

Vous m’interpellez sur la situation à Gaza : je vous réponds. pic.twitter.com/8Qtr5Exwd2 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 21, 2025

Se espera que la representación de la UE –la propia Von der Leyen, el responsable del Consejo Europeo, António Costa, y la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas– pida un respaldo de la Asamblea de la ONU a un alto el fuego en Gaza, un asunto que EE UU ya ha vetado en este foro. También exigirá una tregua el presidente francés, Emmanuel Macron, que quiere reforzar su imagen de líder europeo, especialmente cuando vive un momento de debilidad interna.

Von der Leyen propuso, igualmente, suspender la cooperación institucional con Israel y suspender los proyectos europeos en territorio hebreo, lo que supone una pérdida de inversiones de unos 14 millones de euros para el país. «Europa debe hacer más. No podemos permitirnos quedarnos paralizados», defendió la alemana ante el Parlamento en Estrasburgo a principios de mes.