Bruselas presiona a Netanyahu con aranceles y sanciones a dos ministros por su «incitación a la violencia»

Tras casi dos años de ofensiva israelí sobre Gaza y decenas de miles de víctimas mortales -casi 65.000-, la Comisión Europea ha decidido que ... es momento de pasar de las palabras a los hechos. Bruselas ha hecho pública este miércoles su propuesta para la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la UE e Israel, lo que en la práctica supondrá una imposición de aranceles para el 37% de las exportaciones israelíes al bloque. Además, el Ejecutivo comunitario quiere sancionar a dos ministros israelíes «por su incitación a la violencia» -el titular de Defensa, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a los que España ya ha vetado-, a colono violentos y a diez miembros de Hamás. Con todo, estas medidas deberán contar con el respaldo de los Estados miembros para que entren en vigor.

«La ofensiva contra la ciudad de Gaza supone una nueva escalada de violencia y por eso estamos proponiendo este robusto paquete de sanciones», ha asegurado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya insistió en su discurso ante la Eurocámara a principios de mes, que Europa debía salir de su «estado de parálisis y actuar» para presionar al Gobierno de Netanyahu a detener su escalada de violencia en Gaza. La UE es el principal aliado comercial de Israel y Bruselas quiere usar esa circunstancia a su favor, con la suspensión de las disposiciones comerciales, que en la práctica supondrán aranceles para el 37% de las exportaciones israelíes -que se benefician de tasas más bajas por el acuerdo entre la UE e Israel-.

Se trata, en su mayoría, de productos agroalimentarios como frutas y verduras y fuentes oficiales de la Comisión Europea calculan que -de entrar en vigor estas medidas- las exportaciones israelíes pagarían unos 227 millones adicionales en aranceles a la UE. El principal escollo será lograr el apoyo de los Estados miembros, ya que esta medida requiere de una mayoría cualificada para su aprobación dentro del Consejo Europeo. Es decir; esta propuesta debe recibir el apoyo de 15 países que representen al menos el 65% de la población total del bloque. Fuentes oficiales de la Comisión insisten en que «en todo este proceso, se mantendrá el diálogo con las Autoridades israelíes».

Sanciones individuales

Von der Leyen es consciente de que será difícil lograr los números necesarios, más aún en el caso de las sanciones a los dos ministros israelíes, los colonos violentos y los diez miembros de Hamás. Este tipo de decisiones requiere de unanimidad en el Consejo -como ejemplo, cabe recordar el bloqueo de Hungría a varias rondas de sanciones a Rusia que retrasaron su entrada en vigor durante meses. En el caso de las sanciones contra Israel, la situación es más compleja ya que países como Chequia, Austria, Hungría, Bulgaria y, sobre todo, Alemania, se muestran en contra de este tipo de medidas. Además, no parece que la postura del canciller alemán, Friedrich Merz, vaya a cambiar a corto plazo después de recibir duras críticas por el embargo parcial de la venta de armas al Estado hebreo.

Bruselas defiende que sus castigos están «muy enfocados» y dirigidos para presionar todo lo posible a Netanyahu. Las sanciones individuales incluyen a dos de los ministros más extremistas de su Gabinete. El ministro de Defensa, Bezalel Smotrich es uno de los principales impulsores de los asentamientos ilegales en Cisjordania y el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, es de ideología supremacista israelí y anti-árabe.

De aprobarse las medidas europeas, se congelarían los activos de los dos políticos israelíes en Europa y ambos tendrían prohibida su entrada en territorio comunitario. Lo mismo ocurrirá con los colonos violentos y los diez miembros de Hamás que Bruselas ha incluido en su lista.

El Ejecutivo comunitario también apuesta por suspender la cooperación institucional con Israel, que incluye el intercambio de conocimientos técnicos en materia de energía, sobre el cambio climático, de gestión de datos y estadísticas, entre otros. Se paralizarán, igualmente, los proyectos europeos en el país, lo que supone una pérdida de inversiones de unos 14 millones de euros. Sí que se mantendrá la financiación europea a la lucha contra el antisemitismo y el apoyo a proyectos para la construcción de la paz entre la sociedad israelí y la palestina.