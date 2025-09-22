Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El éxodo, como el que estos días protagonizan los residentes de Gaza City que huyen por la costa al sur, es una constante de esta guerra. Reuters

Anatomía de un genocidio

El informe de la ONU que atribuye a Israel una operación de exterminio en Gaza repasa minuciosamente informes forenses, testimonios de testigos y discursos de políticos y militares

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:53

La guerra no determina quién tiene razón, solo quién queda», decía Bertrand Russell. Y en la de Gaza, cada día quedan menos. Para mitad de ... esta semana, Israel decía haber demolido a bombazos 16 edificios de unos 12 pisos de altura solo en Ciudad de Gaza. Los niños corrían asustados tapándose los oídos. Algunos quedaban bajo los escombros. En esa guerra contra el terrorismo de Hamás en la que todo vale, nadie esperaba que los más inocentes salieran ilesos, pero lo que los médicos han ido encontrando no han sido solo heridas de metralla, sino balas de francotiradores directas a la cabeza, «incluyendo a niños de corta edad que sostenían banderas blancas improvisadas en rutas de evacuación»».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  4. 4 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  5. 5 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  6. 6

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  7. 7

    Reanudada la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona, después de siete horas cortada por la caída de postes sobre la vía
  8. 8

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)
  9. 9 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  10. 10

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Anatomía de un genocidio

Anatomía de un genocidio